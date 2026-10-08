De la Espriella defiende el caminar exhibiendo cadáveres: “Entre más deje de gustarle eso a la izquierda, más lo voy a hacer”

Abelardo de la Espriella se volvió a referir a aquellas imágenes donde se le observa caminando entre los cadáveres de presuntos integrantes de las disidencias abatidos en un bombardeo en Guaviare y defendió su actuar.

Lo hizo en una conversación con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien ganó en la primera vuelta en Brasil y se enfrentará en segunda instancia con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En la charla virtual, los dos líderes políticos de derecha abordaron temas como la lucha antidrogas, la batalla contra las estructuras dedicadas a la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas y la minería ilegal, y el control aduanero en las fronteras comunes.

En medio de esa conversación, De la Espriella aludió a las críticas que recibió por parte de la izquierda, quienes llevaron ante la justicia la caminata que el presidente realizó entre los cadáveres.

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“Entonces aquí se armó toda una polémica, porque yo caminé entre las bolsas y entre más deje de gustarle eso a la izquierda, pues más lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es proteger a la ciudadanía de bien y caerle con todo a los narcoterroristas”, expresó el mandatario colombiano.