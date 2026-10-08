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De la Espriella defiende el caminar exhibiendo cadáveres: “Entre más deje de gustarle eso a la izquierda, más lo voy a hacer”

El presidente colombiano defendió su política de seguridad y, en una charla con el candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, habló de la polémica por andar entre cadáveres.

  • El presidente Abelardo de la Espriella defiende el haber caminado entre bolsas que contenían cuerpos de presuntos integrantes de las disidencias abatidos en Guaviare. Foto: Captura de video Presidencia
    El presidente Abelardo de la Espriella defiende el haber caminado entre bolsas que contenían cuerpos de presuntos integrantes de las disidencias abatidos en Guaviare. Foto: Captura de video Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
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Abelardo de la Espriella se volvió a referir a aquellas imágenes donde se le observa caminando entre los cadáveres de presuntos integrantes de las disidencias abatidos en un bombardeo en Guaviare y defendió su actuar.

Lo hizo en una conversación con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien ganó en la primera vuelta en Brasil y se enfrentará en segunda instancia con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

En la charla virtual, los dos líderes políticos de derecha abordaron temas como la lucha antidrogas, la batalla contra las estructuras dedicadas a la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de drogas y la minería ilegal, y el control aduanero en las fronteras comunes.

En medio de esa conversación, De la Espriella aludió a las críticas que recibió por parte de la izquierda, quienes llevaron ante la justicia la caminata que el presidente realizó entre los cadáveres.

Lea también: Defensoría cuestiona exhibición de cuerpos tras operación militar: “No puede ser una forma de autoridad”

“Entonces aquí se armó toda una polémica, porque yo caminé entre las bolsas y entre más deje de gustarle eso a la izquierda, pues más lo voy a hacer, porque a mí lo que me interesa es proteger a la ciudadanía de bien y caerle con todo a los narcoterroristas”, expresó el mandatario colombiano.

Para De la Espriella, la desaprobación de la oposición no lo frenará y, por el contrario, lo motivará a reincidir en este tipo de actuaciones. En su charla virtual con Bolsonaro también reiteró su advertencia para los grupos al margen de la ley. “Delincuente, narcoterrorista que no se someta, lo voy a dar de baja, como en derecho corresponde”, subrayó.

La polémica por el actuar del presidente se dio a inicios del mes de septiembre cuando luego de un bombardeo que se realizó en Guaviare, De la Espriella mostró en sus redes sociales un video caminando sobre bolsas que contenían los cuerpos de 23 presuntos integrantes de las disidencias dados de baja por las autoridades.

Ese hecho generó no solo la queja de organismos con la Defensoría sino que debido a una tutela radicada por el congresista del Pacto Histórico Santiago Osorio, un juez ordenó ocultar de la cuenta oficial de Presidencia en Instagram, @infopresidencia, los videos publicados el 2 y el 4 de septiembre donde estaban los cadáveres envueltos en el suelo.

Aunque el presidente cumplió con el falló y eliminó los videos, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá dio reversa y determinó que los accionantes no tenían legitimidad para reclamar, en representación de los niños, niñas y adolescentes de Colombia, la protección de los derechos cuya vulneración alegaban.

Siga leyendo: Reversazo de juez a favor de Abelardo por su polémica caminata entre cadáveres: ¿podrá seguir haciéndolo?

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Preguntas y respuestas

¿Qué dijo De la Espriella sobre volver a caminar entre cadáveres de integrantes de grupos armados?
El presidente defendió su actuación y afirmó que las críticas de sectores de izquierda no lo frenarán. Incluso señaló que, mientras más desaprobación genere este tipo de acciones, mayor será su disposición a repetirlas.
¿Cuántos cuerpos aparecían en las imágenes del bombardeo en Guaviare?
Las imágenes mostraban los cuerpos de 23 presuntos integrantes de las disidencias abatidos por las autoridades tras un bombardeo realizado en Guaviare a comienzos de septiembre.
¿Qué pasó con la orden de eliminar los videos de los cadáveres en Instagram?
De la Espriella cumplió inicialmente la orden judicial y los videos fueron retirados de la cuenta oficial de Presidencia. Posteriormente, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá dejó sin efecto esa decisión al considerar que los accionantes no tenían legitimidad para presentar la reclamación.

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