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“El día que abra la boca, vuelan cabezas”: Day Vásquez pierde su cuenta en X tras advertencia explosiva

La barranquillera es testigo clave por la Fiscalía en el caso de presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente. Ahora tiene una nueva cuenta: @DayVasquez78735.

  • En campaña: Nicolás Petro Burgos, Day Vásquez y el hoy presidente Gustavo Petro. Foto: Redes
    En campaña: Nicolás Petro Burgos, Day Vásquez y el hoy presidente Gustavo Petro. Foto: Redes
El Colombiano
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hace 2 horas
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“El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas... sin excepciones. Y ese día se está acercando...”, escribió en X Day Vásquez Castro, exesposa de Nicolás Petro Burgos, quien actualmente enfrenta investigaciones por interés indebido, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.

La barranquillera, considerada testigo clave por la Fiscalía en el caso de presuntas irregularidades financieras durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, lanzó este mensaje en medio del desarrollo del proceso judicial.

Días antes, Vásquez había denunciado un posible hackeo a su cuenta principal de X, que permanecía inaccesible desde las primeras horas de este miércoles.

Lea también: Juez de Barranquilla prorroga principio de oportunidad a Day Vásquez en caso Nicolás Petro

Según explicó a la periodista Darcy Quinn de La FM, el sistema repetidamente rechazaba su contraseña y registraba cierres de sesión sin motivo aparente.

La empresaria aseguró que estos incidentes no correspondían a fallas técnicas, sino a un ataque directo. Como medida temporal, Vásquez comenzó a utilizar una cuenta alterna en X (@DayVasquez78735) para comunicarse con sus seguidores mientras busca recuperar el control de su perfil original.

“Buenas, estaré usando esta cuenta mientras logro recuperar la otra”, indicó.

Reacción de la defensa de Nicolás Petro

Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro y también defensor del presidente Gustavo Petro, calificó los mensajes de Vásquez como “reiterativos y graves” e instó a la Fiscalía y a la Procuraduría a intervenir.

Según Carranza, estas conductas van más allá de lo legal y representan un riesgo para la institucionalidad.

“¿Hasta cuándo este nivel de permisividad, señora Fiscal General Dra. Luz Adriana Camargo? ¿Hasta cuándo el silencio frente a conductas que desbordan el debate procesal y rozan la obstrucción de la justicia?”, cuestionó.

Le puede interesar: Day Vásquez amplió su denuncia contra Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro; ¿cuál es el lío?

Carranza enfatizó que la medida de aseguramiento contra Vásquez, impuesta por el Juzgado 74 Penal de Control de Garantías de Bogotá, tiene respaldo en la totalidad de los delitos imputados y no solo en la violación de datos personales.

Hay que recordar que Day Vásquez fue clave en destapar presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022.

Según su versión, parte del dinero destinado a la campaña “Petro Presidente” habría sido desviado para fines personales.

La barranquillera se ha convertido en un personaje central del proceso, cuya exposición mediática y vínculo personal con el exdiputado añaden una dimensión política al caso.

Vásquez ha dejado claro que actuará con pruebas: “Tú más que nadie sabes que he dicho la verdad, y que siempre hablo con pruebas”, escribió a la periodista Vicky Dávila.

Además, advirtió sobre posibles consecuencias con un tono provocador: “Recuerda que Trump, al final actuó! Cuando menos se lo esperaban...”.

Puede leer: Exclusivo: Habla exjefe de seguridad de Petro mencionado en chats entre Day Vásquez y Nicolás: “había dos mujeres extrañas”

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