“El día que abra la boca, vuelan cabezas”: Day Vásquez pierde su cuenta en X tras advertencia explosiva

“El día que yo en verdad decida abrir la boca, vuelan cabezas... sin excepciones. Y ese día se está acercando...”, escribió en X Day Vásquez Castro, exesposa de Nicolás Petro Burgos, quien actualmente enfrenta investigaciones por interés indebido, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y privado, y falso testimonio.

La barranquillera, considerada testigo clave por la Fiscalía en el caso de presuntas irregularidades financieras durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, lanzó este mensaje en medio del desarrollo del proceso judicial.

Días antes, Vásquez había denunciado un posible hackeo a su cuenta principal de X, que permanecía inaccesible desde las primeras horas de este miércoles.

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Según explicó a la periodista Darcy Quinn de La FM, el sistema repetidamente rechazaba su contraseña y registraba cierres de sesión sin motivo aparente.

La empresaria aseguró que estos incidentes no correspondían a fallas técnicas, sino a un ataque directo. Como medida temporal, Vásquez comenzó a utilizar una cuenta alterna en X (@DayVasquez78735) para comunicarse con sus seguidores mientras busca recuperar el control de su perfil original.

“Buenas, estaré usando esta cuenta mientras logro recuperar la otra”, indicó.