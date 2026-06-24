Ellos los 35 oficiales cuyas bajas fueron ordenadas para no ‘entorpecer’ negociación de paz con el Clan del Golfo

Las repercusiones por la investigación de Noticias Caracol sobre los presuntos beneficios que habría negociado el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, con representantes del Clan del Golfo continúan generando controversia. Entre los cuestionamientos revelados por ese medio, con pruebas, figura la salida de 35 generales el 12 de agosto de 2022, ocurrida apenas dos semanas antes de la reunión que hoy está bajo escrutinio y que fue revelada por ese medio. En ese momento, las Fuerzas Militares y la Policía experimentaron una de las mayores reestructuraciones de su historia con el relevo de buena parte de sus altos mandos. Lea también: “Juguemos a las escondidas”: la escandalosa revelación sobre las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo Según relató el propio Danilo Rueda, tres oficiales de inteligencia que habían permanecido en sus cargos tras esa primera depuración también fueron retirados posteriormente. Se trataba de tres coroneles que desempeñaron un papel clave en la ofensiva contra el Clan del Golfo y que, pese a haber sido designados por el Gobierno de Gustavo Petro en posiciones estratégicas relacionadas con inteligencia, la Dijín y la lucha antidrogas, permanecieron apenas una semana en esos cargos antes de ser desvinculados de la institución.

“Se está en una fase que ustedes han escuchado, visto los medios, de depuración, de depuración policial, militar, pero también de los organismos inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad”, se escucha que le dice Danilo Rueda a emisarios del Clan del Golfo en medio de la reunión que revela Noticias Caracol. En ese momento, el ministro de Defensa era Iván Velásquez. Rueda también se habría comprometido a no estigmatizar a los integrantes de la organización una vez avanzara el proceso de negociación y se requiriera su concentración en determinados puntos. Lea también: Fiscal mantiene su posición de no suspender 29 órdenes de captura del Clan del Golfo Durante la conversación, sostuvo que para lograr ese objetivo sería necesario contemplar medidas como el levantamiento de órdenes de captura y de extradición, así como la reducción de operaciones en las zonas de influencia del grupo, con el propósito de generar confianza entre las partes. Según sus palabras, la construcción de esa confianza era un requisito fundamental para que el proceso pudiera avanzar. Aunque las grabaciones reveladas por Noticias Caracol, corresponden a los primeros meses del Gobierno cuando se realizaban los acercamientos iniciales con el Clan del Golfo, las promesas que Danilo Rueda habría hecho a la organización criminal se habrían materializado durante el tiempo en que ejerció como alto comisionado para la Paz. No se pierda: Colombia se ahoga en cultivos ilícitos: el mapa que muestra cómo el auge de la cocaína alimenta la expansión de los grupos armados En diálogo con Blu Radio, Rueda explicó cuál fue el contexto de dicha reunión y negó que haya prometido sacar oficiales para favorecer a las AGC. “(Los audios) se dan en un contexto de fase de exploraciones con el Clan del Golfo y que también se estaba haciendo con otros grupos. Esa conversación se da con posterioridad a los mensajes del presidente Petro sobre protección a la vida, lo que significaba que los bombardeos no se realizarían si había niños. (...) En esa fase de exploración se preguntó al grupo por las expectativas que tenían con el proceso de paz”, explicó.

Sobre la supuesta promesa de retirar oficiales en medio de esos diálogos, el ex comisionado de Paz detalló que fue “coincidencia”, ya que esto ocurre en medio de una “depuración de la fuerza pública”, de la cual, según dijo, no tenía injerencia alguna. “Esa reunión ocurre luego del anuncio del presidente Petro sobre la depuración de la fuerza pública. El Clan del Golfo no me pasó nombres, eso no es cierto(...) Se había iniciado un proceso de depuración en ese momento, no recibí ni trasladé ningún nombre y tampoco tuve responsabilidad de ese tema, ya que era un asunto del presidente Petro y el mindefensa”, sostuvo en Blu Radio.

¿Quién son los 35 generales despedidos en su momento?

Los 35 nombres

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