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Ellos los 35 oficiales cuyas bajas fueron ordenadas para no ‘entorpecer’ negociación de paz con el Clan del Golfo

Las salidas se dio el 12 de agosto de 2022, dos semanas antes de la reunión que hoy está bajo escrutinio y que fue revelada este miércoles por Noticias Caracol.

  • La primera cúpula de FF. MM. del gobierno del presidente Gustavo Petro era presidida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Colprensa
    La primera cúpula de FF. MM. del gobierno del presidente Gustavo Petro era presidida por el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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Las repercusiones por la investigación de Noticias Caracol sobre los presuntos beneficios que habría negociado el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, con representantes del Clan del Golfo continúan generando controversia.

Entre los cuestionamientos revelados por ese medio, con pruebas, figura la salida de 35 generales el 12 de agosto de 2022, ocurrida apenas dos semanas antes de la reunión que hoy está bajo escrutinio y que fue revelada por ese medio.

En ese momento, las Fuerzas Militares y la Policía experimentaron una de las mayores reestructuraciones de su historia con el relevo de buena parte de sus altos mandos.

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Según relató el propio Danilo Rueda, tres oficiales de inteligencia que habían permanecido en sus cargos tras esa primera depuración también fueron retirados posteriormente.

Se trataba de tres coroneles que desempeñaron un papel clave en la ofensiva contra el Clan del Golfo y que, pese a haber sido designados por el Gobierno de Gustavo Petro en posiciones estratégicas relacionadas con inteligencia, la Dijín y la lucha antidrogas, permanecieron apenas una semana en esos cargos antes de ser desvinculados de la institución.

“Se está en una fase que ustedes han escuchado, visto los medios, de depuración, de depuración policial, militar, pero también de los organismos inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad”, se escucha que le dice Danilo Rueda a emisarios del Clan del Golfo en medio de la reunión que revela Noticias Caracol.

En ese momento, el ministro de Defensa era Iván Velásquez.

Rueda también se habría comprometido a no estigmatizar a los integrantes de la organización una vez avanzara el proceso de negociación y se requiriera su concentración en determinados puntos.

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Durante la conversación, sostuvo que para lograr ese objetivo sería necesario contemplar medidas como el levantamiento de órdenes de captura y de extradición, así como la reducción de operaciones en las zonas de influencia del grupo, con el propósito de generar confianza entre las partes.

Según sus palabras, la construcción de esa confianza era un requisito fundamental para que el proceso pudiera avanzar.

Aunque las grabaciones reveladas por Noticias Caracol, corresponden a los primeros meses del Gobierno cuando se realizaban los acercamientos iniciales con el Clan del Golfo, las promesas que Danilo Rueda habría hecho a la organización criminal se habrían materializado durante el tiempo en que ejerció como alto comisionado para la Paz.

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En diálogo con Blu Radio, Rueda explicó cuál fue el contexto de dicha reunión y negó que haya prometido sacar oficiales para favorecer a las AGC.

(Los audios) se dan en un contexto de fase de exploraciones con el Clan del Golfo y que también se estaba haciendo con otros grupos. Esa conversación se da con posterioridad a los mensajes del presidente Petro sobre protección a la vida, lo que significaba que los bombardeos no se realizarían si había niños. (...) En esa fase de exploración se preguntó al grupo por las expectativas que tenían con el proceso de paz”, explicó.

Sobre la supuesta promesa de retirar oficiales en medio de esos diálogos, el ex comisionado de Paz detalló que fue “coincidencia”, ya que esto ocurre en medio de una “depuración de la fuerza pública”, de la cual, según dijo, no tenía injerencia alguna.

“Esa reunión ocurre luego del anuncio del presidente Petro sobre la depuración de la fuerza pública. El Clan del Golfo no me pasó nombres, eso no es cierto(...) Se había iniciado un proceso de depuración en ese momento, no recibí ni trasladé ningún nombre y tampoco tuve responsabilidad de ese tema, ya que era un asunto del presidente Petro y el mindefensa”, sostuvo en Blu Radio.

¿Quién son los 35 generales despedidos en su momento?

En agosto de 2022, tan solo dos semanas después de tomar posesión el presidente Gustavo Petro, se dio una designación de nuevos comandantes de Divisiones, Brigadas y Comandos Especiales, lo que desencadenó la salida de más de 35 altos oficiales.

Las designaciones fueron anunciadas en un comunicado por el entonces general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército.

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Según el documento, las decisiones se tomaron en línea “con las políticas del Gobierno Nacional” y los conceptos de “Seguridad Humana por la Paz, el Desarrollo y los Derechos Humanos en todo el territorio”.

La nueva “barrida de generales”, como fue calificada en ese momento por algunos sectores de opinión, significó que los nuevos jefes de las FF.MM. ya habían elegido su propio “gabinete”.

Ahora, según el informe de Noticias Caracol, parte de estas salidas ocurrieron presuntamente durante las gestiones de paz del excomisionado Danilo Rueda con el Clan del Golfo.

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Los 35 nombres

Comando General de las Fuerzas Militares:

1. Mayor General (MG) Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas.

2. Brigadier General (BG) Jhon Jairo Rojas Gómez: comandante del Comando Conjunto No.2

3. BG. Olveiro Mahecha Pérez, comandante del Comando Conjunto No.3

4. BG. Royer Gómez Herrera, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

5. BG. Geovanny Rodríguez León, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules.

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6. Mayor General (MG.) María Paulina Leguizamón Zárate, subjefatura del Estado Mayor Jurídico Institucional.

7. Mayor General (MG.) Esperanza Galvis Díaz, director del Hospital Militar Central.

8. BG. José Enrique Walteros Gómez, director general de Sanidad Militar.

9. BG. Juan Antonio Sepúlveda Palacio, del Comando Conjunto Cibernético.

10. Sargento Mayor (SMC.) Consuelo Díaz Álvarez, del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares.

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En el Estado Mayor de Comando del Ejército Nacional:

11. Mayor general (MG.) Álvaro Vicente Durán Pérez, segundo Comandante del Ejército Nacional.

12. MG. Juan Carlos Correa Consuegra, inspector general del Ejército Nacional.

13. Brigadier general (BG.) Ruddy Smith Arias Rodríguez, jefe del Estado de Planeación y Políticas.

14. BG. Óscar Alexander Tobar Soler, jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza.

15. MG. Carlos Alberto Rincón Arango, de la Dirección General de Sanidad.

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16. BG. Giovani Valencia Hurtado , director de la Escuela Militar de Cadetes y Encargado del Comando de Educación y Doctrina.

17. BG. Marlon Fredy Coy Villamil, jefe del Estado Mayor de Operaciones.

18. BG. Óscar Eduardo Vera Peláez, comandante del Comando de Apoyo de Combate Inteligencia Militar Colombia.

19. BG. Néstor Enrique Caro Gutiérrez, comandante de la Primera División.

20. BG. Nairo Javier Martínez Jiménez, comandante de la segunda División.

21. BG. Ricardo Heriberto Roque Salcedo, comandante del Comando Específico del Norte.

22. BG. Raúl Fernando Vargas Idárraga, comandante de la Tercera División.

23. BG. José Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Comando Específico Cauca.

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24. BG. William Fernando Prieto Ruiz, comandante de la Tercera Brigada.

25. BG. Miller Vladimir Nossa Rojas, comandante de la Cuarta División.

26. BG. David Leonardo Pulido Gómez, comandante de la Quinta División.

27. BG. Jaime Alonso Galindo, comandante de la Sexta División.

28. BG. Freedy Fernando Gómez Gamba, comandante de la Vigésima Séptima Brigada.

29. BG. Óscar Leonel Murillo Díaz, comandante de la Séptima División.

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30. BG. Juan Carlos Fajardo González, comandante de la Cuarta Brigada.

31. BG. Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Octava División.

32. BG. Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, comandante de la Fuerza Tarea Quirón.

33. BG. Walther Adrián Giraldo Jiménez, comandante del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Trasnacionales y encargado de la División de Asalto Aéreo.

34. BG. Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la División de Fuerzas Especiales.

35. SMC. Mauricio Páez Acosta, sargento Mayor del Comando del Ejército Nacional.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es Danilo Rueda?
Danilo Rueda fue alto comisionado para la Paz durante el gobierno de Gustavo Petro y participó en acercamientos con diferentes grupos armados dentro de la estrategia de paz total.
¿Qué reveló Noticias Caracol?
El medio divulgó audios y documentos relacionados con reuniones entre representantes del Gobierno y emisarios del Clan del Golfo durante los primeros meses de la administración Petro.
¿Cuántos generales fueron retirados en agosto de 2022?
Más de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía dejaron sus cargos en una de las mayores reorganizaciones de la cúpula de seguridad del país.
¿Qué respondió Danilo Rueda?
El excomisionado negó haber gestionado la salida de oficiales para favorecer al Clan del Golfo y sostuvo que los relevos obedecieron a decisiones institucionales del Gobierno.

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