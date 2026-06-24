Ellos los 35 oficiales cuyas bajas fueron ordenadas para no ‘entorpecer’ negociación de paz con el Clan del Golfo

Las repercusiones por la investigación de Noticias Caracol sobre los presuntos beneficios que habría negociado el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, con representantes del Clan del Golfo continúan generando controversia.
Entre los cuestionamientos revelados por ese medio, con pruebas, figura la salida de 35 generales el 12 de agosto de 2022, ocurrida apenas dos semanas antes de la reunión que hoy está bajo escrutinio y que fue revelada por ese medio.
En ese momento, las Fuerzas Militares y la Policía experimentaron una de las mayores reestructuraciones de su historia con el relevo de buena parte de sus altos mandos.
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Según relató el propio Danilo Rueda, tres oficiales de inteligencia que habían permanecido en sus cargos tras esa primera depuración también fueron retirados posteriormente.
Se trataba de tres coroneles que desempeñaron un papel clave en la ofensiva contra el Clan del Golfo y que, pese a haber sido designados por el Gobierno de Gustavo Petro en posiciones estratégicas relacionadas con inteligencia, la Dijín y la lucha antidrogas, permanecieron apenas una semana en esos cargos antes de ser desvinculados de la institución.