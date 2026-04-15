¿Por qué van a nombrar a Quintero como superintendente de salud para cuatro meses?

Una vez más, Petro premia a los cuestionados: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero sería el nuevo superintendente nacional de Salud. Su llegada se daría después de la renuncia de Bernardo Camacho y el aterrizaje del exalcalde Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.
La hoja de vida fue publicada por Presidencia en la tarde de ayer. Justo el día anterior, el presidente Gustavo Petro le aceptó la renuncia a Camacho, quien llevaba en el cargo desde octubre de 2025.
Vale recordar que la Fiscalía ha señalado a Quintero y a otros funcionarios y contratistas de su administración por delitos relacionados con corrupción. Hasta ahora van 55 imputados, incluido el propio exalcalde.
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