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¿Por qué Petro insiste en nombrar a Quintero como supersalud a pesar de sus líos y falta de experiencia?

El exalcalde llega a hacer vigilancia de los recursos de la salud en medio de cuestionamientos e investigaciones.

  • La llegada de Quintero se da en medio de la crisis que afronta la NUEVA EPS, una de las entidades prestadoras de salud intervenidas por el Gobierno. FOTO Colprensa
    La llegada de Quintero se da en medio de la crisis que afronta la NUEVA EPS, una de las entidades prestadoras de salud intervenidas por el Gobierno. FOTO Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El polémico y cuestionado exalcalde Daniel Quintero aterriza en la Superintendencia de Salud faltando cuatro meses para que termine el Gobierno. Su llegada ya quedó en firme con un decreto firmado este viernes por el presidente Gustavo Petro y el ministro Guillermo Jaramillo.

Lo nombraron pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos que han cuestionado la gestión de Quintero en Medellín, como la de varios de sus exfuncionarios que hoy están en estrados judiciales por distintas investigaciones.

Una de las principales críticas llegó en X por parte de Luis Peláez, diputado de Antioquia, quien anticipó que van a demandar el nombramiento.

“Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte”, afirmó Peláez.

La confirmación llega después de días de controversia, intensificados cuando la Presidencia publicó su hoja de vida en el portal de aspirantes a cargos en el Ejecutivo. Desde entonces, el debate no ha bajado de temperatura.

Quintero asume en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en una superintendencia marcada por la inestabilidad en su dirección y bajo presión creciente.

El cuestionado nuevo superintendente aterriza en un momento crítico: un sistema con varias EPS intervenidas, señales de fatiga financiera y una lupa cada vez más exigente sobre su sostenibilidad.

Además, el superintendente, al asumir las responsabilidades legales y administrativas de la Supersalud, tendrá que tomar decisiones sobre el presupuesto asignado para esta entidad.

De acuerdo con el Decreto 1477 de 2025, que es el que determina el Presupuesto General de la Nación, para el 2026 Supersalud tiene en sus arcas algo más de $562.000 millones de pesos, de los cuales $369.000 millones fueron ingresos percibidos el año anterior y $193.000 millones tenía como base.

Además de estos montos, ya en el primer trimestre la entidad había informado sobre la recuperación de $8.500 millones de pesos producto de acuerdos de pago con 9 hospitales públicos y 33 IPS.

Los cuestionamientos

El nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud, solo oficializado este viernes, ya había provocado una escalada de reacciones cuando se conoció la publicación de su hoja de vida.

Las reacciones se dividen entre una oposición frontal que lo califica de “saqueo”, una izquierda interna fracturada y un sector técnico en alerta.

Carlos Carrillo, el director de la UNGRD, ha sido la voz más crítica dentro del Ejecutivo. Calificó la designación como un “yerro enorme” y advirtió que Quintero es un “hampón que se robó a Medellín”.

Aseguró que la “lealtad al Presidente consiste en decirle la verdad” sobre el daño que este nombramiento le hace al proyecto del Pacto Histórico.

Por su parte, la congresista Jennifer Pedraza ha cuestionado la falta de idoneidad técnica de Quintero, señalando que nombrar a un exalcalde imputado por corrupción en un cargo de vigilancia es una “afrenta a los pacientes” y un riesgo para la estabilidad del sistema en plena crisis. Otros sectores han utilizado términos como “burla”, “saqueo” e “infamia” para describir la llegada de Quintero a la Supersalud.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo “Pondrá de Supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud. Es vergonzoso; estas personas deberían estar en la cárcel, no en la vigilancia estatal”.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, señaló que Quintero es el “quinto superintendente de este gobierno” y que se cumplirá el adagio de que “no hay quinto malo, sino peor”. Anticipó que Quintero usará el cargo para “ensañarse” contra las instituciones antioqueñas.

Lea también: Juicio del caso Área Metropolitana en gobierno Quintero: pendiente luz verde a colaboración de nuevos testigos

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