“No me ha llegado la renuncia de Quintero”: presidente del CNE sobre consulta del Pacto

“No ha llegado la renuncia de la consulta de parte del precandidato Quintero”, fue la respuesta de Cristian Ricardo Quiróz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la pregunta de si se había hecho efectiva la solicitud del exalcalde de Medellín, quien anunció su decisión de retirarse de la consulta del 26 de octubre, porque - según él- en ningún momento autorizó su inscripción en una consulta interpartidista del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano, colectividades a las que aseguró que no pertenece.
