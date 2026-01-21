Cuestionamientos por bienes de las Farc: Pastor Alape insiste en que “no hay más para entregar”

Luego de que la Contraloría anunciara que las extintas Farc no han cumplido con la entrega de la totalidad de los bienes y dineros prometidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado, Pastor Alape, coordinador de la implementación del Acuerdo de Paz del componente Comunes, aseguró que ya “no hay más bienes para entregar”.
En medio de una entrevista que concedió para Caracol Radio, Alape aseguró que la antigua guerrilla sí cumplió con la entrega de bienes y defendió que el proceso se realizó de manera transparente y con acompañamiento internacional.
“La entrega de bienes se hizo en un proceso transparente”, afirmó, al señalar que estuvo auditado por las Naciones Unidas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). “Cada proceso se realizó de manera clara”, agregó.