Satena lleva ayudas a Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto tras el sismo: así puede donar

Ante los daños ocasionados por el fuerte sismo registrado en el Pacífico colombiano, Satena, la aerolínea del Gobierno Nacional, puso en marcha una jornada solidaria para recolectar y transportar ayudas hacia las comunidades afectadas. La iniciativa contempla la movilización de donaciones hacia Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, cuatro territorios impactados por la emergencia y que hacen parte de la operación de la aerolínea en esta región. Entérese: ¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales La jornada reúne a colaboradores de dicha aerolínea y empresas aliadas para recolectar alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos de primera necesidad, aprovechando la conectividad aérea que la compañía mantiene con el Pacífico.

¿Qué ayudas está recolectando Satena?

La campaña contempla la recepción de agua embotellada, arroz, pasta, lentejas, alimentos enlatados, papel higiénico, medicamentos y otros elementos esenciales. Los aportes serán trasladados hacia las poblaciones de Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, con el propósito de respaldar a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

La jornada solidaria contempla donaciones para las comunidades de Quibdó, Buenaventura, Nuquí y Condoto, además de sancochos comunitarios en tres municipios. FOTO SATENA

El Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, señaló que la compañía busca utilizar su capacidad de conexión con el Pacífico para facilitar que las ayudas lleguen a los territorios afectados. “El Pacífico ha sido durante años una región fundamental para Satena y hoy, cuando sus comunidades atraviesan un momento difícil, nuestra responsabilidad va más allá de mantenerlas conectadas”, afirmó Zuluaga. El presidente de la aerolínea agregó que la compañía quiere poner su capacidad y el compromiso de colaboradores y aliados al servicio de las personas que necesitan apoyo.

¿En qué lugares se pueden entregar las donaciones?

Satena habilitó puntos de recolección en el Hangar Bogotá, ubicado en la avenida El Dorado; la bodega de carga de esta aerolínea en Medellín; y la bodega de carga de Bogotá. La campaña también contempla aportes económicos mediante los mecanismos internos definidos por la aerolínea para sus colaboradores y empresas aliadas. De esta manera, la compañía busca centralizar los diferentes tipos de ayudas y posteriormente movilizarlos hacia los municipios priorizados en el Pacífico. Entérese: ¿Buscando vuelos baratos? Satena ofrece tiquetes con 15% de descuento en 15 rutas nacionales

Alianza para el sancocho

Además del transporte de las donaciones, Satena anunció una alianza con Karma Cine, empresa de producción cinematográfica, para realizar sancochos comunitarios en Quibdó, Buenaventura y Nuquí. Estas jornadas buscan complementar la entrega de alimentos e insumos con espacios de alimentación y acompañamiento para las comunidades afectadas por el sismo. La iniciativa pretende que la respuesta no se limite al traslado de productos, sino que también genere espacios de encuentro y apoyo directo en los territorios. Puede leer: El país araña la tierra buscando víctimas del terremoto: 380 municipios están afectados

Conectividad con el Pacífico

La aerolínea señaló que su presencia y operación en esta región le permiten utilizar la conectividad aérea como una herramienta para facilitar la llegada de ayuda después de una emergencia. La compañía indicó que continuará articulando esfuerzos con sus colaboradores y aliados para apoyar la movilización de las donaciones hacia el Pacífico colombiano. “En momentos como este, conectar también significa estar presentes. Cada alimento, cada insumo y cada aporte representa una manera concreta de acompañar a las familias del Pacífico y demostrar que estas comunidades no están solas”, agregó Zuluaga. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con esta jornada, la aerolínea busca sumar su capacidad logística a las acciones de solidaridad dirigidas a las comunidades afectadas por el terremoto y mantener el respaldo a los territorios donde desarrolla parte de su operación. Entérese: Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo

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