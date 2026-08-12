¿Se va del Parque del Periodista? La verdad tras el retiro de placas en la Academia Antioqueña de Historia

En pleno Parque del Periodista —sobre la carrera Girardot, entre las calles 53 Maracaibo y 54 Caracas— pervive desde 1969 una joya oculta para los entusiastas de la historia que hay en la ciudad. Allí se ubica la sede de la Academia Antioqueña de Historia.
El edificio en estos días estuvo en el centro de la noticia a raíz de la ausencia temporal de las placas en su fachada que confirman a los visitantes que es el sitio que estaban buscando.
La falta de las antiguas placas despertó preocupación entre vecinos y transeúntes del centro de Medellín. Al ver retirados estos elementos distintivos del edificio, varias personas llegaron a pensar que la institución abandonaría la histórica casa donde ha funcionado durante décadas.
Por esta razón, EL COLOMBIANO estuvo en la emblemática casona que sigue ejerciendo como un baluarte cultural en este complejo sector del Centro.
Entérese: La Academia Antioqueña de Historia reflexionará sobre el pasado y presente de Medellín que en 2025 cumplirá 350 años como villa