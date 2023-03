No dan las cuentas: así están los votos en el Congreso para reformatón de Petro

Se trata de iniciativas clave para el Ejecutivo, con las que Petro espera comenzar a labrar su legado. No obstante, su aplanadora en el Congreso ya no luce sólida y cada vez son más los congresistas que toman distancia y se apartan del Gobierno, una desbandada que –por si fuera poco– podría recrudecerse a medida que se acercan las elecciones regionales de octubre próximo.

El desafío no es de poca monta. En poco más de 3 meses de sesiones ordinarias –que arrancaron el pasado jueves e irán hasta el próximo 20 de junio–, el mandatario espera tramitar con éxito proyectos como el Plan de Desarrollo, la ley de narcobandas y las reformas a la salud, pensional y laboral, por no mencionar otras iniciativas que vienen en cola; una de ellas es la cuestionada reforma política.

También las sombras que encapotan la reforma política, a la que ya le achacan no micos, sino “orangutanes”. “Es triste que no solo no se tuvo en cuenta ninguna de nuestras sugerencias, sino que la ponencia para la vuelta es aún peor”, reclamó desde la propia bancada de gobierno la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde).

“Petro nunca la tuvo fácil, y ha corroborado que una cosa es ser gobierno y otra ser oposición. El pulso no es fácil. Es un año electoral y los empresarios, por ejemplo en la reforma laboral, jugarán un papel importante. Es obvio que la reforma a la salud no saldrá como él quería y le digo que la reforma política hoy parece prácticamente muerta. Lo que Petro no logre sacar en estos 3 meses ya no lo podrá tramitar después”, advirtió la representante Miranda.

Desde la entraña más férrea del petrismo, el senador Iván Cepeda le aseguró a EL COLOMBIANO que los proyectos están avanzando, pese a que hay dificultades. “El proyecto de sometimiento cuenta con mayorías. Con la reforma a la salud, tras un proceso álgido, se ha logrado llegar a un mínimo nivel de consenso, al igual que con la pensional y la laboral. Las principales iniciativas están presentadas y tendrán una discusión intensa junto al Plan de Desarrollo”, explicó, aclarando que la coalición “tiene el pie puesto en el acelerador” y que –de ser necesario– no descartan convocar a sesiones extras.

De hecho, hace apenas un mes, el ministro del Interior, Alfonso Prada –en diálogo con este diario– se declaraba confiado de que la coalición funcionará adecuadamente y que la estrategia del Ejecutivo era “explicar la bondad de las reformas para que se entusiasmen a votar las mayorías del Congreso”. Sin embargo, reconoció que, en caso de que no pasen, “queda el recurso de la insistencia, de volverlas a presentar y de perseverar en esa lucha por lograrlas”.

Desde una postura menos optimista, el senador Pedro Flórez reconoció que “el trámite de las reformas no pinta fácil”, pero confió que “la deliberación será profunda”, pese a que es casi un hecho que se tendrán que convocar a sesiones extras a mitad de año. “El ambiente es constructivo y de mucha responsabilidad con los colombianos, partiendo del hecho que la bancada de gobierno reitera la necesidad de las reformas”, le dijo a este diario.