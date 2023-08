Atención: Estados Unidos pide 45 años de cárcel para “Otoniel”, una de las penas más altas para extraditados

Si el juez la acepta, Otoniel enfrentaría una de las penas más altas impuestas por EE. UU. a un narcotraficante colombiano: “por las razones expuestas a continuación, una pena de 45 años o 540 meses de prisión es suficiente, pero no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la pena”, dijo la Fiscalía de ese Estado en un documento revelado por El Tiempo este lunes.

“La necesidad de promover el respeto por la ley también es particularmente aguda aquí. Por más de dos décadas, el acusado usó organizaciones terroristas y narcotraficantes para exportar toneladas de cocaína a EE. UU. Una sentencia de 45 años es necesaria para enviar un mensaje a estas organizaciones de que esta conducta criminal no será tolerada ”, concluyó el ente acusador.

Entre las restricciones que incluyen las SAM, se encuentran monitoreos intensivos y aislamientos de presos que ya tenían decretados el confinamiento solitario. Eso, en términos prácticos, significa que reos como Otoniel se pueden pasar días enteros sin siquiera ver a otra persona. No pueden hablar con nadie y son vigilados, incluso, mientras conversan con sus abogados mediante un grueso vidrio de seguridad y un teléfono de lado y lado.

Hasta ahora, el juez no ha terminado si relajará un poco las medidas de extrema seguridad en las que se encuentra Otoniel. Según la defensa, dichas restricciones ya no son necesarias porque Úsuga David ya se declaró culpable y no buscará huir de la cárcel de Broklyn ni intimidar a los testigos del caso, dos de las razones por las que le fueron impuestas las SAM en un principio.