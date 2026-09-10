Las seis misiones claves que Abelardo le encomendó al vicepresidente José Manuel Restrepo, ¿de qué se trata?

Durante varios meses ha estado en incógnita las funciones particulares que cumplirá José Manuel Restrepo, vicepresidente, sobre todo por las comparaciones con su antecesora, Francia Márquez. Sin embargo, el gobierno de De la Espriella ya dejó definidas, mediante decreto, unas directrices específicas que deberá cumplir el funcionario y que establecen cuál será su papel dentro de la actual administración. Se trata de una ampliación considerable de las funciones de esta figura dentro de la estructura de la Rama Ejecutiva. A través del Decreto 1373 del 9 de septiembre, firmado por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, el Ejecutivo le confió al vicepresidente una misión general de coordinación entre varias instituciones.

En este documento, el Gobierno argumenta que la medida busca generar eficiencias en la ejecución de las prioridades estratégicas nacionales, sin sustituir ni subordinar las competencias propias de las entidades que integran el ejecutivo. Vale recordar que Restrepo es economista y académico; se desempeñó previamente como ministro de Comercio, Industria y Turismo y luego como ministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Iván Duque, y ejerció la rectoría de instituciones como el CESA, la Universidad del Rosario y la Universidad EIA.

¿Qué hará Restrepo?

De acuerdo con el decreto, el vicepresidente quedará a cargo de articular las iniciativas de interés nacional en materia de transformación del Estado, educación, recursos estratégicos, seguridad energética, crecimiento económico, competitividad, productividad, estabilidad macroeconómica, desarrollo de inversión nacional y extranjera e inserción estratégica de Colombia en el contexto internacional. Además, se precisa que esta labor se ejercerá en coordinación con las demás ramas y órganos autónomos del Estado, las entidades territoriales y los ciudadanos cuya participación resulte necesaria. El grueso de las responsabilidades específicas queda consignado en el artículo 3, que le asigna al vicepresidente seis misiones puntuales. La primera tarea será liderar la creación y puesta en marcha de la estrategia Talento ColombIA, con la que el Gobierno busca que la formación de los colombianos responda a las nuevas necesidades del mercado laboral y a los cambios que está generando la inteligencia artificial.

La segunda misión estará enfocada en hacer que el Estado funcione de manera más sencilla y conectada. Para esto, se plantea modernizar los procesos, reducir trámites y aprovechar herramientas como el análisis de datos para tomar decisiones con base en información. La tercera, relacionada con sectores considerados estratégicos para el país, como la generación y transmisión de energía, los hidrocarburos, los minerales críticos y las energías renovables. En este frente, Restrepo deberá ayudar a impulsar y coordinar los proyectos junto con las entidades responsables. También tendrá a su cargo la búsqueda y puesta en marcha de inversiones estratégicas para el país, incluidos los llamados Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES). A esto se suma el acompañamiento a la internacionalización de la economía mediante las llamadas “Semanas Milagro” o Milagro Weeks, eventos que el Gobierno pretende realizar en diferentes regiones del mundo para atraer inversión extranjera. Otra de sus misiones será trabajar en temas relacionados con la productividad, la competitividad, la agroindustria y la innovación financiera. En este punto también aparece una tarea más amplia: contribuir a la estabilidad de la economía y al crecimiento del país. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, el decreto deja una puerta abierta para que el vicepresidente asuma otras tareas de articulación y coordinación que sean necesarias para cumplir con los objetivos definidos por el Gobierno. Lea también: Gobierno De la Espriella tiene en la mira erradicación de 330.000 hectáreas de coca: así es el plan Bloque de preguntas y respuestas: