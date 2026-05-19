“Como cuadernos de segunda”: críticas a los nuevos pasaportes de Petro por presuntos defectos en su fabricación

Las primeras quejas sobre los nuevos pasaportes colombianos ya comenzaron a aparecer apenas semanas después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pusiera en marcha el nuevo modelo de expedición liderado por la Imprenta Nacional. En redes sociales circulan videos y fotografías de ciudadanos que denuncian fallas en el acabado físico del documento, especialmente en el cosido, el pegado de las hojas y el deterioro prematuro de la cubierta, incluso en pasaportes recién entregados.
Uno de los casos que más ha llamado la atención corresponde a un pasaporte diplomático que, según se observa en videos difundidos en plataformas digitales, presenta desgaste visible en la costura y deformaciones en la estructura interna pese a ser completamente nuevo. Las críticas no tardaron en escalar al debate político, donde opositores y usuarios cuestionan la calidad del nuevo documento, comparándolo incluso con “cuadernos de segunda”.
Entérese: Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo