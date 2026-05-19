“Como cuadernos de segunda”: críticas a los nuevos pasaportes de Petro por presuntos defectos en su fabricación

Las primeras quejas sobre los nuevos pasaportes colombianos ya comenzaron a aparecer apenas semanas después de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pusiera en marcha el nuevo modelo de expedición liderado por la Imprenta Nacional. En redes sociales circulan videos y fotografías de ciudadanos que denuncian fallas en el acabado físico del documento, especialmente en el cosido, el pegado de las hojas y el deterioro prematuro de la cubierta, incluso en pasaportes recién entregados. Uno de los casos que más ha llamado la atención corresponde a un pasaporte diplomático que, según se observa en videos difundidos en plataformas digitales, presenta desgaste visible en la costura y deformaciones en la estructura interna pese a ser completamente nuevo. Las críticas no tardaron en escalar al debate político, donde opositores y usuarios cuestionan la calidad del nuevo documento, comparándolo incluso con “cuadernos de segunda”. Entérese: Exclusivo | Así el Gobierno habría inflado cifras de expedición de pasaportes para justificar su modelo

¿Cómo funciona el nuevo sistema de pasaportes?

El nuevo sistema de pasaportes comenzó oficialmente el 1 de abril de 2026, fecha en la que la Imprenta Nacional de Colombia asumió el proceso de personalización de los documentos en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal y la empresa francesa IN Groupe. El Gobierno defendió el cambio como una transición hacia un modelo “más soberano”, con control estatal sobre la producción y los datos de los ciudadanos. Conozca: Denuncian millonarios gastos en “nómina paralela” de Cancillería en plena crisis de pasaportes

Las primeras inconformidades con los nuevos pasaportes de Colombia apuntan a fallas físicas en el acabado y ensamblaje del documento. Foto: redes sociales

De acuerdo con la Presidencia, el convenio hace parte de una estrategia para que el Estado colombiano retome el control de la expedición de pasaportes después de casi dos décadas de tercerización con Thomas Greg & Sons. El presidente Petro aseguró en abril que el nuevo modelo cuenta con “las máquinas más modernas del mundo” y que el proceso cumple “todos los requisitos, incluidas las pólizas”.

El millonario contrato con Portugal bajo la lupa de la Procuraduría

Sin embargo, las dudas sobre el contrato y la calidad del documento vienen desde antes del inicio de operaciones. La Procuraduría General advirtió recientemente sobre presuntas inconsistencias en la fabricación de las libretas y alertó que gran parte de la producción estaría realizándose fuera de Colombia y Portugal, especialmente en Francia, pese a que el acuerdo contemplaba un esquema binacional.

Pasaportes del nuevo sistema implementado por el gobierno Petro presentan reportes de desgaste y defectos físicos. Foto: redes sociales

El convenio firmado entre el Gobierno colombiano y Portugal tendría un costo cercano a los 225 millones de euros, aproximadamente 1,3 billones de pesos colombianos, durante los próximos años. La administración Petro ha insistido en que el objetivo es fortalecer la soberanía tecnológica y evitar depender nuevamente de operadores privados. Le puede interesar: Colombia pagaría a Portugal por 1,5 millones de pasaportes cada año durante una década Mientras tanto, en ciudades como Pasto ya comenzaron a entregarse los nuevos documentos que tienen reportes de inconformidad. Algunos usuarios cuestionan que el nuevo pasaporte haya reemplazado componentes de policarbonato utilizados en versiones anteriores,.