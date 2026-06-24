Creemos anuncia que será bancada de Gobierno en el mandato de De la Espriella

El movimiento político Creemos anunció que hará parte de la bancada de Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella en el Congreso de la República, luego de ratificar el respaldo que le brindó desde el 28 de enero de 2026 durante su campaña presidencial en Colombia. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la colectividad explicó que su decisión se fundamentó en coincidencias sobre asuntos como seguridad, fortalecimiento institucional, crecimiento económico y generación de oportunidades, y señaló que continuará acompañando la nueva administración durante el próximo periodo de gobierno.

Creemos recordó que su apoyo a De la Espriella comenzó antes del cierre de las elecciones y afirmó que la decisión respondió a una visión compartida sobre las prioridades nacionales. “Desde el 28 de enero de 2026, decidimos acompañar la candidatura a la Presidencia de Colombia del doctor Abelardo de la Espriella. Lo hicimos convencidos de que nuestro país necesitaba un nuevo líder que lo recuperara del nefasto Gobierno de Gustavo Petro”, expresó la organización en el documento. Además, agregó: “Más no fue una decisión de coyuntura; fue el resultado al encontrar coincidencias en una visión de país que prioriza, entre otras muchas cosas, la seguridad, el fortalecimiento de las instituciones, el crecimiento económico y la generación de más y mejores oportunidades y calidad de vida para todos los colombianos”.

Creemos señaló que comparte propuestas en seguridad, instituciones, economía y oportunidades. FOTO: EL COLOMBIANO

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Creemos acompañará las iniciativas del Gobierno en el Congreso