No fue uno, ni fueron dos: secretaria privada de Petro obtuvo tres títulos en un mismo día de la U. San José

El escándalo alrededor de la Fundación de Educación Superior San José sigue creciendo. En las últimas horas se conoció que Nelfy Melo Morales, secretaria en el despacho presidencial, obtuvo tres títulos académicos el mismo día. De acuerdo con la información conocida, Melo Morales habría recibido el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por la Fundación San José. En un solo día figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial.

El caso ha llamado la atención no solo por la cantidad de títulos, sino por las coincidencias administrativas que aparecen en los documentos. Los tres diplomas y actas de grado, conocidos por EL COLOMBIANO, comparten la misma fecha de expedición, el mismo número de acta general de graduación, la 322, y están suscritos por las mismas directivas de la institución. En los registros públicos de su hoja de vida figuran los tres diplomas otorgados por la Fundación de Educación Superior San José. Allí también consta que Nelfy Melo Morales llegó al despacho de la Presidencia de la República el 7 de septiembre de 2022, fecha desde la cual ejerce funciones como secretaria.

Antes de ocupar ese cargo, su experiencia laboral incluye roles como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas. Se trata de responsabilidades que guardan relación directa con las áreas de formación que, según la documentación conocida, habría acreditado con los títulos expedidos en una misma fecha. En redes sociales han puesto en duda la coherencia de los tiempos y procesos académicos. Críticos se preguntan si es casual que la funcionaria haya iniciado sus estudios en la Fundación San José después de haber comenzado su vinculación al Gobierno. También se señala lo llamativo de haber obtenido dos títulos profesionales y uno tecnológico en un lapso de apenas tres años y medio, así como el hecho de haber presentado la prueba Saber Pro tan solo nueve días después de la fecha de graduación.