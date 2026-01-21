x

No fue uno, ni fueron dos: secretaria privada de Petro obtuvo tres títulos en un mismo día de la U. San José

El caso de Nelfy Melo Morales, secretaria en el despacho del presidente Gustavo Petro, se suma a las controversias que rodean a la Fundación de Educación Superior San José, por la expedición de diplomas académicos.

    La Fundación Universitaria San José enfrenta una polémica por entrega expres de títulos universitarios. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
hace 1 hora
El escándalo alrededor de la Fundación de Educación Superior San José sigue creciendo. En las últimas horas se conoció que Nelfy Melo Morales, secretaria en el despacho presidencial, obtuvo tres títulos académicos el mismo día.

De acuerdo con la información conocida, Melo Morales habría recibido el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por la Fundación San José. En un solo día figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial.

El caso ha llamado la atención no solo por la cantidad de títulos, sino por las coincidencias administrativas que aparecen en los documentos. Los tres diplomas y actas de grado, conocidos por EL COLOMBIANO, comparten la misma fecha de expedición, el mismo número de acta general de graduación, la 322, y están suscritos por las mismas directivas de la institución.

En los registros públicos de su hoja de vida figuran los tres diplomas otorgados por la Fundación de Educación Superior San José. Allí también consta que Nelfy Melo Morales llegó al despacho de la Presidencia de la República el 7 de septiembre de 2022, fecha desde la cual ejerce funciones como secretaria.

Antes de ocupar ese cargo, su experiencia laboral incluye roles como coordinadora administrativa, asesora comercial y administradora de ventas. Se trata de responsabilidades que guardan relación directa con las áreas de formación que, según la documentación conocida, habría acreditado con los títulos expedidos en una misma fecha.

En redes sociales han puesto en duda la coherencia de los tiempos y procesos académicos. Críticos se preguntan si es casual que la funcionaria haya iniciado sus estudios en la Fundación San José después de haber comenzado su vinculación al Gobierno. También se señala lo llamativo de haber obtenido dos títulos profesionales y uno tecnológico en un lapso de apenas tres años y medio, así como el hecho de haber presentado la prueba Saber Pro tan solo nueve días después de la fecha de graduación.

Este caso se conoce gracias a la denuncia de la representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, en la que dio a conocer la existencia de un presunto cartel de diplomas irregulares expedidos por la Fundación Universitaria San José, cuyos beneficiarios habrían sido contratados o vinculados como funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. Según la investigación, entre 2023 y 2025 estas contrataciones le habrían costado al Estado más de 1.100 millones de pesos.

Entérese: Los antipersonajes del año: Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Juliana Guerrero

De acuerdo con la congresista, el equipo que adelantó la verificación detectó 24 casos en los que los títulos profesionales o tecnológicos presentarían irregularidades graves frente a los requisitos legales. La investigación identificó dos modalidades principales. En la primera, seis personas obtuvieron su diploma sin que exista registro verificable de haber presentado la prueba Saber Pro, examen obligatorio para acceder a un título profesional en Colombia.

En la segunda, 18 personas sí presentaron la prueba, pero lo hicieron después de haberse graduado, lo que contraviene la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que este examen debe aprobarse antes de la expedición del título.

La Fundación San José ya venía bajo cuestionamientos por situaciones similares. El caso tomó relevancia pública meses atrás, cuando se conoció una presunta falsa titulación relacionada con Juliana Guerrero, en medio de su postulación al cargo de viceministra de Juventudes. A partir de ese episodio, comenzaron a salir a la luz más situaciones que hoy tienen a la institución en el centro de un debate nacional.

Puede leer: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?

