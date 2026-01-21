No fue uno, ni fueron dos: secretaria privada de Petro obtuvo tres títulos en un mismo día de la U. San José

El escándalo alrededor de la Fundación de Educación Superior San José sigue creciendo. En las últimas horas se conoció que Nelfy Melo Morales, secretaria en el despacho presidencial, obtuvo tres títulos académicos el mismo día.
De acuerdo con la información conocida, Melo Morales habría recibido el 5 de julio de 2024 dos títulos profesionales y uno tecnológico otorgados por la Fundación San José. En un solo día figura como tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de Empresas e ingeniera industrial.