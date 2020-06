Su nombre era Arnold de Jesús Ricardo Iregui, tenía 58 años y era taxista. Su identidad marcó el dolor que provoca el coronavirus en Colombia al convertirse en la primera persona que falleció por la covid-19.

Desde su deceso, el 16 de marzo, hasta ayer, pasaron 78 días y, en ese lapso, la cifra de muertes ascendió a 1.009 según el reporte del Ministerio de Salud entregado ayer. La enfermedad fue detectada oficialmente en el país hace 88 días, el 6 de marzo.

Publicidad

Carlos Álvarez, infectólogo y asesor del presidente Iván Duque para el manejo de la pandemia, señala que, evidentemente, toda muerte es lamentable, “pero si lo planteamos desde la salud pública, los esfuerzos que se han hecho con medidas, como el confinamiento, han servido para que esa cifra no sea tan alta como si no se pusieran en marcha esas estrategias o no se hubiera hecho nada”.

Al revisar los datos se puede encontrar que la hipertensión, la diabetes y las enfermedades respiratorias son las patologías previas (comorbilidades) más comunes que tenían los pacientes.

Y al analizar cómo está el país frente a la región, se puede ver que se han dado 18 muertes por millón de habitantes, lo que lo deja bien parado frente a naciones como Ecuador (191), Perú (137), Bolivia (27) y México (77), y por encima de otras naciones como Argentina, con 12, o Uruguay con seis muertes por millón de habitantes.