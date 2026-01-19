La Corte Suprema fijó fecha para la acusación formal contra Carlos Ramón González por corrupción en la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 29 de enero la audiencia de formulación de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dentro del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con esta diligencia, el caso entra formalmente en etapa de juzgamiento.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Primera Instancia, que advirtió que la comparecencia es obligatoria. El alto tribunal informó que en esa audiencia la Fiscalía presentará los cargos con los que buscará una eventual condena del exfuncionario, por lo que deberán asistir tanto su defensa como los delegados del ente acusador.