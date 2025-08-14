Corte Suprema condenó al general (r) Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Rodolfo Palomino, fue hallado responsable del delito de tráfico de influencias en servidor público. La decisión se basa en pruebas que demuestran su intervención indebida para frenar la captura del empresario cordobés Luis Gonzalo Gallo. De acuerdo con la investigación, Palomino López pidió a la fiscal del caso suspender la captura de Gallo Restrepo, invocando a la supuesta importancia social del investigado y sus vínculos con altos dirigentes nacionales.

En este caso, la Sala consideró que las pruebas demostraron la tesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad del uniformado en los hechos investigados: “Produjo una grave lesión al bien jurídico protegido con la conducta descrita en el artículo 411 del Código Penal, pues en ejercicio de su función atentó contra el Estado que representaba y causó así una defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la funcionaria judicial indebidamente influenciada, quien nunca esperó una injerencia del procesado en asuntos de su competencia y mucho menos como máximo dirigente de la Policía Nacional”. La Corte concluyó que la actuación del exdirector de la Policía se apartó de sus funciones y buscó incidir en un proceso judicial en curso. En los próximos días, la Sala decidirá si se priva o no de la libertad al oficial en retiro. Lea aquí: Piden investigar al exfiscal Montealegre y Perdomo en caso Palomino

Antecedentes del caso Luis Gonzalo Gallo