Lamentable: hombre murió tras lanzarse desde un hospital del Centro de Medellín

Los galenos del centro médico infortunadamente no pudieron hacer nada para salvar a la víctima. El Hospital lamentó el suceso e hizo una reflexión sobre las problemáticas de salud mental en la ciudad.

  • Imagen de referencia del Hospital General de Medellín, en el centro de la ciudad, donde ocurrieron los hechos Foto: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia del Hospital General de Medellín, en el centro de la ciudad, donde ocurrieron los hechos Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
Las autoridades de Medellín informaron de un infortunado suceso ocurrido en uno de los hospitales del centro de la ciudad.

Según trascendió, cerca de las 8:00 p.m., de este viernes 9 de enero, una persona se lanzó desde el noveno piso del Hospital General de Medellín hacia el vacío.

De acuerdo a la información conocida por EL COLOMBIANO, la víctima era un adulto mayor.

Ante el suceso, poco pudieron hacer los médicos para salvar la vida del hombre, quien cayó a un costado del centro médico.

Desde el Hospital General de Medellín lamentaron profundamente el hecho. Desde la entidad indicaron que por respeto a la intimidad de la familia, entre otras normas, se abstendrían de entregar información detallada del suceso.

“Esperamos que como sociedad acompañemos a quienes lo necesitan y continuemos reflexionando sobre los temas de salud mental con un enfoque preventivo”, indicaron desde la entidad.

Este nuevo caso pone de manifiesto la urgente necesidad que hay en la ciudad y en el Valle de Aburrá en temas de prevención y atención relacionada con temas de salud mental. Problemática que desde la pandemia ha venido en aumento.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es la línea de atención en salud mental en Medellín?
En Medellín está habilitada la Línea Amiga Saludable (604 444 44 48) y la línea de emergencias 123, donde profesionales brindan orientación psicológica gratuita las 24 horas del día.
¿Qué dijo el Hospital General sobre el caso?
La entidad lamentó el suceso y pidió respeto por la privacidad de la familia del fallecido. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para abordar las problemáticas de salud mental con un enfoque preventivo.

Utilidad para la vida