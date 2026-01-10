Lamentable: hombre murió tras lanzarse desde un hospital del Centro de Medellín

Las autoridades de Medellín informaron de un infortunado suceso ocurrido en uno de los hospitales del centro de la ciudad. Según trascendió, cerca de las 8:00 p.m., de este viernes 9 de enero, una persona se lanzó desde el noveno piso del Hospital General de Medellín hacia el vacío. De acuerdo a la información conocida por EL COLOMBIANO, la víctima era un adulto mayor. Lea también: Una mujer en Medellín habría asesinado a golpes a su novio estadounidense por quitarle el celular Ante el suceso, poco pudieron hacer los médicos para salvar la vida del hombre, quien cayó a un costado del centro médico. Desde el Hospital General de Medellín lamentaron profundamente el hecho. Desde la entidad indicaron que por respeto a la intimidad de la familia, entre otras normas, se abstendrían de entregar información detallada del suceso. “Esperamos que como sociedad acompañemos a quienes lo necesitan y continuemos reflexionando sobre los temas de salud mental con un enfoque preventivo”, indicaron desde la entidad. Este nuevo caso pone de manifiesto la urgente necesidad que hay en la ciudad y en el Valle de Aburrá en temas de prevención y atención relacionada con temas de salud mental. Problemática que desde la pandemia ha venido en aumento.Además: Cárcel para el médico que mató a una mujer mientras le sacaba drogas del vientre en Medellín Preguntas frecuentes sobre el tema: