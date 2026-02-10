x

Denuncian contratos “a dedo” por $391.000 millones a empresa de correos 472

A pocos días de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, se multiplicaron las denuncias por contrataciones millonarias y directas, entre ellas convenios con la empresa 472, contratos de publicidad por $70.000 millones y adjudicaciones concentradas en RTVC.

  • La Unidad de Víctimas fue la que más contrató con 472 por valor de $234.639 millones, seguida del Ministerio del Interior, con $88.964 millones, y el Ministerio de Minas y Energía, con $36.425 millones. FOTO: CAMILO SUÁREZ - REFERENCIA
    La Unidad de Víctimas fue la que más contrató con 472 por valor de $234.639 millones, seguida del Ministerio del Interior, con $88.964 millones, y el Ministerio de Minas y Energía, con $36.425 millones. FOTO: CAMILO SUÁREZ - REFERENCIA
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

No cesan las denuncias alrededor de millonarias contrataciones justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías el pasado 31 de enero. Ahora los reflectores están puestos en la empresa de correos 472, que habría recibido contratos de al menos nueve entidades por más de $391.000 millones.

Según la denuncia, realizada por el exconcejal Daniel Briceño, se trata de contratos “a dedo” para contratar eventos, logística, transporte, refrigerios y tarimas.

Llama la atención que con recursos por más de $234.639 millones, la Unidad de Víctimas fue la que más contrató con 472, seguida del Ministerio del Interior, con $88.964 millones, y el Ministerio de Minas y Energía, con $36.425 millones. “En un país inundado y en plena crisis fiscal la plata se malgasta”, reclamó el activista.

Previamente, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) denunció que fueron suscritos varios contratos para publicidad que suman $70.000 millones. La mayoría se asignaron a RTVC y se firmaron cuatro días antes de que empezara la Ley de Garantías.

“Se trató de una contratación directa, a dedo, acelerada y altamente concentrada. Cerca del 90% de esos recursos quedaron en una sola entidad, RTVC, con más de $64.000 millones adjudicados en cuestión de horas”, señaló Miranda.

A su vez, la congresista resaltó que “en el mismo período en el gobierno de Iván Duque el gasto de publicidad fue de tan solo $1.500 millones, una cifra que aumentó en más de 4.000% mientras departamentos como Córdoba y Bolívar presentan graves inundaciones”.

Miranda agregó que los contratos se hicieron desde diferentes carteras. Fueron $14.500 millones del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones, $10.600 millones del Ministerio de Educación, $6.800 millones del Ministerio de Salud, casi $8.000 millones del Ministerio de Justicia, entre otros.

Por otro lado, se conoció también que el hermano de la actual ministra de Cultura, Yannai Kadamani, el diseñador y gestor de modas Salim Kadamani, recibió $257’575.900 en contratos con el Estado justo antes de la Ley de Garantías. Con estos, sus contratos suman $333’247.900 desde febrero de 2025.

La información se encuentra publicada en el portal Datos Abiertos, que reúne los procesos de contratación que se encuentran en la plataforma SECOP II.

Allí se evidencia que los dos primeros contratos aparecen firmados el mismo día, el 25 de febrero del 2025. Uno corresponde a $50’448.000 y tiene como objeto “prestar los servicios profesionales para brindar apoyos administrativos de la Dirección de Apropiación del MinTIC”. Ese mismo contrato contó con una prórroga de tres meses, por un valor de $25’224.000.

Adicionalmente, Kadamani firmó otro contrato el pasado 24 de enero, que se extenderá hasta el 23 de diciembre. Este también corresponde a labores en la Dirección de Apropiación, y es de $137’575.900.

Finalmente, hay otro contrato firmado el pasado 30 de enero, en pleno límite para la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este va hasta el 31 de diciembre y corresponde a $120’000.000 por “prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la gestión cultural de la Dirección de Asuntos Culturales y sus Grupos Internos de Trabajo”.

