Contratista de Presidencia participó en organización de protesta contra la Andi en Bogotá: ¿de quién se trata?

En la tarde del jueves, una manifestación frente a la sede de la Andi en Bogotá terminó en disturbios y enfrentamientos con la Fuerza Pública, luego de que la protesta —convocada en respaldo a los activistas de la Flotilla Global Sumud y a las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas por Israel en el Mediterráneo— derivara en ataques contra el edificio. De estas, salieron denuncias contra un contratista de la Presidencia de la República, quien estaría detrás de las manifestaciones.

Contexto: ¿Protestas contra la Andi por detención de dos colombianas en Israel estaban calculadas?

Se trata de Juan Camilo Villalobos, contratista de la Presidencia de la República, quien estuvo entre los activistas que convocaron la protesta contra la ANDI, en medio de un debate sobre las relaciones empresariales con Israel y el conflicto en Gaza.

Sin embargo, documentos revelados por el concejal Daniel Briceño señalan que Villalobos es contratista del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con un contrato vigente en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario: “Juan Camilo Villabos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI el jueves en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República. Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una “acción espontánea del movimiento social””, cuestionó Briceño.

El documento de certificación muestra que el Contrato de Prestación de Servicios N.° 155-25 de 2025 fue firmado entre la Presidencia de la República y Juan Camilo Villalobos Forero, en el que dice que Villalobos debe prestar servicios profesionales en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Su tarea es apoyar actividades que “conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión”, aunque no se menciona un proyecto en particular.