Contraloría indaga posibles sobrecostos en contratos del CNE para elecciones de 2026

La Contraloría abrió una indagación preliminar sobre los contratos suscritos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para capacitar y acreditar a los testigos electorales que participarán en las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026.

La actuación del organismo de control busca determinar si durante la celebración y ejecución de estos contratos se presentaron posibles irregularidades, deficiencias en el manejo de los recursos públicos o eventuales sobrecostos.

El órgano de control solicitó la relación de la contratación suscrita por el CNE y la Unión Temporal Actores Electorales 2026, así como de sus integrantes LinkTic, con participación del 95 %, y BexTechnology, con 5 %.

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La decisión se adopta ante los cuestionamientos allegados a la entidad que están relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.

“La apertura de esta actuación no implica una declaratoria de responsabilidad, sino el inicio de las verificaciones correspondientes por parte del organismo de control”, dio a conocer la Contraloría.

El órgano de control solicitó la relación de la contratación en la que se especifique para cada contrato: fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato e interventor y/o supervisor.

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Asimismo, solicitó la relación de los pagos realizados hasta la fecha en cada uno de los contratos, con el propósito de contrastar los desembolsos con las actividades efectivamente ejecutadas y establecer si los valores pagados se ajustan a las condiciones pactadas y a los precios del mercado.

La entidad recordó que, en ejercicio de sus competencias, puede requerir, conocer y examinar toda la información relacionada con hechos, operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución que involucren recursos públicos o puedan afectar bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.

Hay que recordar que el Congreso eligió a Jorge Eliécer Laverde Vargas como el nuevo contralor para el periodo constitucional 2026-2030.

La votación se llevó a cabo el pasado 12 de agosto en una sesión conjunta en pleno, donde obtuvo un respaldo de 269 votos a favor de un total de 279 congresistas presentes.

Laverde logró alianzas multipartidistas que incluyeron el respaldo de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido de la U.

Reemplazó en las funciones de control fiscal a Carlos Hernán Rodríguez. Es abogado y trabajó durante más de una década como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República.