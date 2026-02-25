Contraloría encuentra detrimento por $8.839 millones en la SAE: habría todo tipo de irregularidades

La Contraloría determinó hallazgos fiscales por $8.839 millones en la administración de bienes y sociedades bajo extinción de dominio que estuvieron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
De acuerdo con el ente de control, en el desarrollo de una auditoría se establecieron 22 hallazgos administrativos, de los cuales 11 tienen incidencia fiscal y 17 presunta incidencia disciplinaria.
Las observaciones están relacionadas con deficiencias en la gestión de bienes, fallas en los procedimientos de desalojo y debilidades en los sistemas de información que afectan el manejo de inventarios y la articulación entre las áreas responsables.