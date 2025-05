Así se desprende de un sondeo realizado por EL COLOMBIANO, que habló con la mayoría de los congresistas paisas para conocer el sentido de su voto y sus observaciones alrededor de la iniciativa. El resultado es tajante: de 15 senadores de diferentes bancadas, ocho ya tienen claro que no le van a caminar a la consulta que promueve el primer mandatario.

En ello coincide su copartidario Óscar Mauricio Giraldo , quien advierte que lo que busca la consulta “ya está escrito y se ha tramitado en las leyes”. “Detrás de esto lo que hay es un discurso populista del presidente Petro. Él quiere hacer ver como si esto que trae la consulta no existiera y ya existe, él quiere hacer ver como si no se pagaran ciertas cosas y ya se pagan”, agrega Giraldo.

“Mi propuesta es votar no y creo que esa va a ser la postura del partido . Es fundamental que desde las directivas se promueva el no. Este mecanismo es, sin ninguna duda, una estrategia electoral de la izquierda para mover las masas”, reclama el senador conservador Nicolás Echeverry.

Lemos indica que la realidad fiscal del país no aguanta destinar $750.000 millones a un mecanismo incierto, sobre el cual ya legisla el Congreso y que va a anticipar la campaña. “Esos recursos bien pudieran destinarse a otros temas que está requiriendo con urgencia la Nación. No hay inversión en los territorios. Se queja permanentemente el Gobierno de la falta de caja”.

En ello coincide la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), una de las ocho congresistas que hizo frente en la Comisión Séptima para hundir la reforma laboral. “Las 12 preguntas son amañadas. El Gobierno nos está poniendo en una plataforma en la que los que dicen ‘no’ son enemigos del pueblo y no, lo que somos es responsables”.

“Creo que si es una decisión mayoritaria, la bancada tiene que votar como ordene la mayoría del partido” , afirma el senador Echeverry. “Si hay una decisión de bancada uno se debe unir, y no porque sea una imposición, sino porque se trata de un tema democrático”, señala por su parte Giraldo.

En el bloque a favor de la iniciativa sobresalen los senadores petristas Isabel Zuleta y Alex Flórez, así como León Fredy Muñoz (Verde) y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes). Inclusive, Muñoz admite que desde ya están formando comités por el “Sí” en Antioquia.

“Hemos formado más de 30 comités en este momento. La próxima semana vamos a estar en el Oriente antioqueño, en el Urabá, formando comités. Espero que ganemos, que gane el pueblo colombiano y vamos a ganar la consulta para que la gente decida su futuro laboral”, afirma Muñoz, precisando que los comités ya operan en Medellín o Bello.

A su turno, el senador Flórez insiste en que el país está a la espera de que “se hagan las reformas que el presidente prometió en campaña y que todos los trabajadores puedan ganar más por trabajar horas extras y los domingos y festivos. Que ganen un poquito más”.

Inclusive, va más allá y vaticina que un “no” del Senado al mecanismo se traduciría en otro estallido social. “Sería un error estratégico de las bancadas de oposición que ya lo acometieron cuando hundieron la reforma laboral. Eso provocó la exacerbación de los ánimos y una causa política que hoy está más viva que nunca a través de movilizaciones gigantescas en el país (...) Si quieren terminar de embarrarla, nieguen la consulta popular, así consolidan al progresismo muchísimo más”.

En medio de la puja, sobresalen dos nombres clave: los senadores Juan Diego Echavarría y John Jairo Roldán, ambos del Partido Liberal. En diálogo con este diario admiten que no han tomado una postura y que el asunto aún no se ha definido. No obstante, Roldán defiende que la consulta es un mecanismo válido y que “hay que sacarla del contexto de la polarización”.

Sin embargo, apenas el viernes el expresidente César Gaviria, mandamás del Partido Liberal, pareció lanzar una directriz con apariencia de orden: votar no a la consulta.