Según él, todas las excusas están bien soportadas y así lo pueden demostrar, por eso cree que no hay razón para acoger las pretensiones de la demanda por pérdida de investidura.

Es por dicho cruce de versiones que el despacho del magistrado pidió una práctica de pruebas que a su criterio son conducentes, pertinentes, y útiles a efectos de acreditar si se trató de inasistencias no justificadas. En ese orden de ideas llamó a declarar al médico Barrios y a Rodrigo Botero Moreno.

Ambos tendrán que detallar minuciosamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron las consultas y hallazgos que sirvieron como base para emitir las excusas médicas que presentó el senador Gustavo Petro para justificar algunas ausencias en la plenaria del Congreso.

No citaron a Macías y Pulgar

No obstante, el magistrado no accedió a ordenar todas las pruebas que había pedido el demandante, ya que “las relacionadas con el trámite para transcribir y convalidar las excusas médicas no serán decretadas. Lo anterior, pues la ausencia de este trámite, según lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, no impide que las excusas sean valoradas, por lo que las explicaciones relacionadas con aquel resultarían impertinentes”.