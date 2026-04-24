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Las víctimas de confinamiento por culpa del conflicto armado aumentaron un 63% en Colombia

La Defensoría del Pueblo denunció que las más afectadas son las comunidades indígenas y afrodescendientes.

  • La presencia de los grupos criminales es la principal causante del confinamiento de las comunidades en Colombia. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
    La presencia de los grupos criminales es la principal causante del confinamiento de las comunidades en Colombia. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Por causa del conflicto armado en Colombia, cerca de 40.000 personas estuvieron confinadas en diferentes momentos del primer trimestre de 2026, lo que implica un incremento del 63% en el número de afectados con relación al mismo periodo del año pasado.

Así lo denunciaron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (Acnur), durante la instalación de una exposición fotográfica en Bogotá, llamada “Paraísos Confinados”.

Según la agencia del Ministerio Público, “la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de los casos. Entre enero y marzo del 2026, más de 39.000 personas tuvieron que confinarse para proteger su vida; al hacer la comparación con el mismo periodo del año anterior, el número de personas afectadas aumentó el 63 % y los eventos, un 23 %”.

Esta tendencia se ha venido incrementando desde hace dos años, dado que en 2025 “más de 128.000 personas resultaron afectadas, lo que representa un incremento superior al 19 % en comparación con 2024, cuando más de 107.000 personas tuvieron que confinarse”.

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La entidad recalcó que los departamentos más golpeados son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía.

Iris Marín, la defensora del Pueblo, comentó que “una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia”.

Frente a este punto, de los 26 eventos registrados en el primer trimestre del 2026, 17 perjudicaron a los afros e indígenas, y otros nueve a comunidades campesinas.

Estos confinamientos son provocados principalmente por los conflictos entre grupos armados ilegales, que de manera violenta se disputan los territorios para el control social y las rentas ilegales.

Tal cual reportó EL COLOMBIANO, un reciente informe de gestión del Comando General de las Fuerzas Militares, presentado con ocasión de los primeros 100 días bajo la dirección del general Hugo López, concluyó que en Colombia persisten 13 conflictos focalizados entre grupos criminales.

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Según el documento, están concentrados en la costa pacífica y en la frontera con Venezuela.

Los grupos involucrados son el Estado Mayor Central de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”); el ELN, el Clan del Golfo, “los Pachenca” y la Segunda Marquetalia.

También están implicados el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”); la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia; y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

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Bloque de preguntas y respuesta:

¿Qué significa el confinamiento por conflicto armado en Colombia?
El confinamiento ocurre cuando comunidades enteras no pueden salir de sus territorios por amenazas de grupos armados ilegales, lo que restringe su movilidad y acceso a derechos básicos como salud y alimentación.
¿Cuántas personas están confinadas por el conflicto armado en Colombia?
Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 40.000 personas estuvieron confinadas en el primer trimestre de 2026, lo que representa un aumento del 63% frente al mismo periodo del año anterior.
¿Por qué está aumentando el confinamiento en Colombia?
El aumento se debe a la intensificación del conflicto armado, la fragmentación de grupos ilegales y las disputas territoriales en varias regiones del país.

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