Tras hospitalización de alias Douglas, ¿en qué va el traslado de cabecillas de la cárcel de Itagüí anunciado por Petro?

La hospitalización de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, por sus quebrantos respiratorios que trae desde 2010, reavivó el cuestionamiento sobre por qué aún los cabecillas de la mesa de paz continúan en la cárcel de Itagüí, pese a que hace dos semanas el presidente Gustavo Petro había ordenado su traslado a La Picota, en Bogotá. Líos con cámaras de seguridad serían el origen de los retrasos.
El histórico cabecilla de la banda La Terraza continúa hospitalizado en el Centro Oncológico de Antioquia, en Envigado, donde es atendido por un cuadro de disnea, que es una dificultad respiratoria que le genera falta de aire, y una cianosis, que está relacionada con una coloración azulada de la piel por falta de oxígeno.