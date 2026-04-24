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hace 22 minutos
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“Si caemos en la lógica de Iván Cepeda, no habrá contrapesos y destruirá las instituciones”: candidato José Manuel Restrepo

hace 22 minutos
Luz María Sierra

El exministro José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, confía no solo en que pasará a segunda vuelta sino en que le ganarán a Cepeda, a pesar de las encuestas....

Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

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