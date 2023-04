Sin Guaidó y con 20 invitados: así es la cita de Petro para mediar en crisis de Venezuela

Un exlíder de la oposición venezolana que terminó pasando a pie la frontera binacional para asistir a un evento al que nunca fue invitado fue la antesala de la Conferencia Internacional que el presidente Gustavo Petro citó en Bogotá y que iniciará en la mañana de este martes para intentar destrabar la crisis que azona al país vecino.

Se trata del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien pasó de ocupar ese renombrado puesto –avalado por buena parte de los países de América Latina, Europa y Estados Unidos– a ser un político irrelevante en el ámbito internacional que continúa oponiéndose al régimen de Nicolás Maduro.

Tras el revuelo político a nivel nacional e internacional que generó el exlíder de la oposición, el canciller, Álvaro Leyva, emitió un comunicado en el que no solo dijo que Guaidó no había sido invitado al evento, sino que dio a entender que no sería recibido pese a ya estar en el país, pues dijo que “solo participarán los países invitados a este diálogo”.

Así las cosas, la Conferencia que recibió el beneplácito de Estados Unidos se iniciará este martes de las 11:00 de la mañana en la sede de la Cancillería con por lo menos 20 enviados especiales de cada nación y un representante de la Unión Europea.