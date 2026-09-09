Condenaron a alias El Zarco, cabecilla de las disidencias Farc, a más de 20 años por 13 homicidios en Tolima

Quince meses de violencia sistemática en la zona rural de San Antonio, Tolima, terminaron firmados con una condena para José Ignacio Bustos Ruiz, más conocido como alias El Zarco, cabecilla del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc. Y es que, por medio de una audiencia virtual llevada a cabo este miércoles 9 de septiembre, fue sentenciado a 20 años y tres meses de prisión tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en al menos 13 homicidios. Le puede interesar: Gobierno reglamenta la Ley Ángel y activa ruta contra el maltrato animal: así podrán actuar las autoridades

El preacuerdo y la condena: mecanismo de intimidación armada

Un juez penal de conocimiento avaló la negociación judicial de este que fijó la pena privativa de la libertad y dispuso su cumplimiento en establecimiento carcelario. La decisión incluyó además una sanción económica equivalente a una multa de 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes. “Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo y condenó a Bustos Ruiz a 20 años y 3 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso personal. Además de la pena impuesta, que deberá cumplirse en establecimiento carcelario, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, aseveró el ente acusador. Amplíe la noticia: Atado de manos en un río: así escapó José Melo Charry, el soldado secuestrado por la guerrilla

Dichos crímenes fueron perpetrados con armas de fuego en diferentes áreas rurales del municipio tolimense entre el 7 de agosto de 2023 y el 17 de octubre de 2024. La investigación determinó que los asesinatos respondieron a una estrategia deliberada para someter a la población y controlar el territorio frente a otros grupos delictivos. “Los crímenes fueron perpetrados con armas de fuego, en diferentes zonas rurales del municipio. Las pruebas recopiladas indican que correspondieron a un mecanismo de presión e intimidación a las comunidades para imponer las directrices del grupo armado ilegal y evitar que otras organizaciones delictivas ingresaran a la región”, precisó la Fiscalía en su comunicado.

Las víctimas del Frente Ismael Ruiz: Sanción judicial definitiva

La ola de ejecuciones impactó a perfiles específicos de la comunidad local. Entre los asesinados se encuentran un integrante de la población Lgbtiq+ y un firmante del acuerdo de paz, identificado dentro del proceso como Cenober Aguiar Mayor, ultimado el 29 de octubre de 2023. El patrón violento se dirigió contra habitantes señalados de colaborar con las autoridades o que se oponían abiertamente a las actividades ilícitas de las disidencias en el sur del departamento. Las pruebas recopiladas demostraron que la estructura armada eliminó a quienes consideraba un obstáculo para consolidar su hegemonía en la región.

Durante catorce meses, la zona rural de San Antonio vivió bajo la sombra impuesta por las armas del Frente Ismael Ruiz. FOTO: Fiscalía General de la Nación.

Este fallo judicial sustentado en el preacuerdo imputó formalmente a Bustos Ruiz por concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso personal. “José Ignacio Bustos Ruiz, alias El Zarco, cabecilla del autodenominado Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, aceptó mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en 13 homicidios ocurridos en zona rural de San Antonio (Tolima), entre el 7 de agosto de 2023 y el 17 de octubre de 2024″, concluyó el ente investigador tras confirmarse la condena. También le puede interesar: “Soy el hombre más feliz invirtiendo en el prójimo, nada me llevo”: el conmovedor gesto de Arturo Calle con María Consuelo Córdoba Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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