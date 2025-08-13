Caso Uribe: abogados del expresidente ya radicaron apelación para tratar de tumbar la condena de 12 años

Los abogados de Álvaro Uribe cumplieron con el plazo y este miércoles radicaron el documento de apelación al fallo que condenó, en la primera instancia, al expresidente. El documento es de 904 páginas y deberá ser estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El documento fue radicado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores principales del expresidente Uribe en el juicio que lo condenó por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

“El Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá incurrió en una serie de errores de hecho y de derecho a partir de apreciaciones notoriamente sesgadas, que comprometieron gravemente la integridad del acierto y la legalidad de la mencionada decisión judicial en menoscabo de los intereses y la presunción de inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez”, se lee en la parte inicial de la apelación.

La defensa del político argumentó que la condena fue “injusta” y pidieron que en la segunda instancia el exmandatario sea absuelto.

En la apelación técnica, Granados y Lombana también pidieron para que el expresidente sea devuelto a la libertad. De momento, el político de 73 años cumple con la condena de 12 años de prisión domiciliaria en su casa de la vereda El Tablazo, en Rionegro, al Oriente de Antioquia.

“El proceso se encuentra viciado y debe accederse a la declaratoria de nulidad, bien sea la principal o la subsidiara”, apuntaron los penalistas.

Para la jueza Sandra Liliana Heredia, quedó probado que Uribe Vélez no fue víctima de un complot judicial —como él mismo sostuvo—, sino que fue el determinador de una red que intentó manipular testigos a su favor y, de paso, perjudicar al senador Iván Cepeda.

La Fiscalía y la bancada de víctimas ahora tendrán cinco días hábiles para estudiar este documento y responder a los argumentos de apelación presentados por Granados y Lombana.