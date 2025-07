Concejal de Cúcuta atacado por su hijo contó detalles de la agresión: “En un episodio de su enfermedad empezó a apuñalarme”

Después del incidente el propio concejal explicó lo sucedido confirmando que el agresor efectivamente es su hijo y que su accionar se debe a su diagnóstico de esquizofrenia.

“Tuve un incidente desafortunado. Tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Lo recogí de su estudio, lo llevaba por la vía a Los Patios, por el anillo vial y, en un episodio de la enfermedad, empezó a atacarme con un arma blanca, con un cuchillo”, comenzó diciendo el concejal en una declaración en audio.

“Yo iba manejando, perdí el control del carro, tenía que forcejear con el carro y con mi hijo tirándome puñaladas. Afortunadamente, logré controlar la situación, me tiré a la silla de atrás, pero el cinturón casi no me dejaba moverme. Fue muy complejo”, agregó sobre el angustioso momento.