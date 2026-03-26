Colombia es uno de los países con escolarización más lenta de Latinoamérica: ¿qué implica?

Mientras el mundo enfrenta un retroceso sostenido en el acceso a la educación, Colombia aparece en un punto intermedio: ha mejorado varios indicadores en las últimas décadas, pero lo ha hecho con más lentitud que países comparables en América Latina. Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe global sobre educación de la Unesco, que pone el foco en acceso y equidad.
El panorama internacional no es alentador. Hoy, 273 millones de niños, niñas y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo.
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Aunque América Latina ha logrado reducir ese fenómeno, no todos los países avanzan al mismo ritmo. Ahí es donde Colombia empieza a rezagarse.