¿Cómo es el hotel de San Andrés en el que murió la familia bogotana? Esto decían las reseñas de algunos huéspedes

La tragedia de la familia bogotana que murió en la isla de San Andrés, tras inhalar fosfina en el Hotel Portobelo Convention Center, puso en el centro de la atención pública a este establecimiento turístico. De acuerdo con el informe forense de Medicina Legal, Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y el pequeño Kevin Matías Martínez Canro perdieron la vida por inhalación de fosfina, un gas altamente tóxico que se habría filtrado en la habitación 404, donde la familia se hospedaba el pasado 11 de julio. Lea aquí: Revelan la causa real de la muerte de familia bogotana en hotel de San Andrés Sobre lo que se conoce del hotel, se sabe que es un hospedaje de tres estrellas y con 50 habitaciones que se encuentra a cinco minutos en carro del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y a 30 metros de la playa de Spratt Bight, uno de los puntos más concurridos de la isla.

Según su descripción, está ubicado frente al mar y a corta distancia de lugares como el Parque Ecológico San Andrés, la Casa Museo Isleña y la Primera Iglesia Bautista. “A tan solo 650 metros del Portobelo Convention Center, los viajeros de negocios encontrarán el Banco de la República. Hay una playa tropical a tan solo 5 minutos andando del sitio. Los atractivos culturales cercanos incluyen la Casa Museo Islena, que está a 4 km del Hotel Portobelo Convention Center”, dice la plataforma de hoteles San Andrés Hotels.

Las reseñas de los huéspedes: entre quejas y elogios

En su sección de comentarios, la plataforma Booking registra valoraciones mixtas de los huéspedes sobre el lugar antes de la tragedia. Mientras algunos visitantes resaltaron la calidez del personal y el ambiente familiar, otros expresaron fuertes críticas sobre la infraestructura y el servicio.

En noviembre de 2024, un huésped señaló: “Instalaciones muy viejas, la habitación con olor a humedad”. En diciembre de 2024, otra usuaria relató problemas con la reserva: “Cuando llegué al hotel, me indicaron que me hospedaría en otro hotel de la línea hotelera, con ubicación diferente a lo que había reservado hace tres meses. Además, habíamos reservado 6 habitaciones dobles y solo nos dieron 4 dobles y una habitación múltiple con baño compartido”. Sin embargo, otros clientes destacaron su ambiente acogedor. Una reseña lo describe como “un hotel pequeño, familiar, que cuenta con un personal educado y cercano”, según dicen los comentarios.

El comunicado del hotel tras la tragedia en San Andrés

Tras conocerse el dictamen de Medicina Legal sobre la causa del fallecimiento de la pareja y su hijo, el Hotel Portobelo Convention emitió un comunicado oficial en el que fijó su posición frente a estos hechos. La sustancia, utilizada en fumigaciones, puede causar graves complicaciones respiratorias, convulsiones y la muerte en cuestión de horas. Medicina Legal confirmó que los tres cuerpos presentaban rastros de intoxicación con este químico, lo que reforzó la hipótesis de una fumigación previa en el lugar. Ante la publicación del informe, el Hotel Portobelo Convention señaló como presunta responsable a la compañía Livingston & Company E.U., contratada para realizar fumigaciones en sus instalaciones. Según el comunicado, la empresa habría empleado fosfina sin autorización y en contravía de los protocolos establecidos.