No sabemos exactamente a qué horas, eso fue en horas de la madrugada, pues unas personas ingresaron a la residencia del investigador que me viene acompañando en la entrevista que estamos desarrollando con Dairo Antonio Úsuga, y se llevaron las dos grabadoras con las cuales nosotros estábamos registrando la entrevista.

Nosotros nos estamos dando cuenta de que no contamos con las suficientes garantías para desarrollar esta entrevista, no contamos con la suficiente privacidad, confidencialidad para hacer una entrevista adecuada, que le permita a esta persona dar una versión más libre, más voluntaria, más espontánea.

Él estaba dormido, no sintió ningún ruido, se ve que este hurto fue hecho por personas muy profesionales , y en el apartamento se ve que no hurtaron otros objetos. No es un tema de delincuencia común, iban por esos objetos.

¿Ustedes quieren hablar a solas, sin Policía judicial, con “Otoniel”?

Sí, nuestras entrevistas las hacemos en condiciones de absoluta privacidad, confidencialidad, que no haya nadie, que uno no sienta ninguna interferencia, y esto no ha sido posible. Actualmente, la entrevista la estamos desarrollando en la celda de él, donde hay varias cámaras de seguridad. Él dice que debe haber micrófonos; y efectivamente él no está cómodo y nosotros no estamos cómodos en ese lugar.

Publicidad

Temas sensibles, obviamente, no los hemos abordado, porque ahí no hay condiciones para hacer las preguntas y mucho menos para dar respuestas.

¿Ustedes se han sentido hostigados, amenazados con esto?

No, no, por fortuna no ha habido una manifestación de algún otro tipo. Por el momento, no hemos sufrido ninguna amenaza directa en relación con nuestra integridad, obviamente a veces hay comentarios o cosas desagradables, pero eso sucede en el país. Lo que sí vemos es que esto iba dirigido a la información, efectivamente sabían que era el investigador el que tenía las grabadoras, que no era yo. Es decir, que por lo menos hay una labor de eventualmente un seguimiento, a saber lo que nosotros estamos haciendo con esta persona.

Por el momento, estamos en esta entrevista el investigador y yo, entrevistas tan colectivas no funcionan; es decir, después vamos a permitir que otras personas vayan a preguntar temas puntuales.