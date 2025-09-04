x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombiano deportado de EE. UU. tenía circular roja de Interpol y fue capturado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

El capturado era buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

  • El colombiano fue detenido por Migración Colombia una vez aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de X @MigracionCol
    El colombiano fue detenido por Migración Colombia una vez aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. FOTO: Tomada de X @MigracionCol
  • Este es el colombiano que fue capturado en un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @MigracionCol
    Este es el colombiano que fue capturado en un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @MigracionCol
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

No lo dejaron bajar del avión y ya estaba siendo capturado. Esto fue lo que ocurrió este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, con un ciudadano colombiano que venía deportado desde Estados Unidos.

Lea aquí: ¡Explotadores, go home! Inadmiten a otro extranjero en Medellín por antecedentes de delitos sexuales

Aunque su identidad no ha trascendido, se sabe que el joven llegaba procedente de Alexandria, en el estado de Virginia, y era buscado por las autoridades con una circular roja de Interpol por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

Este es el colombiano que fue capturado en un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @MigracionCol
Este es el colombiano que fue capturado en un vuelo de deportados proveniente de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @MigracionCol

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia explicó en un comunicado que el procedimiento para dar con la captura de este hombre fue posible gracias a “un cruce de información en los sistemas migratorios y a los protocolos de articulación interinstitucional que aplica la entidad en estos casos, lo que permitió una entrega inmediata a la Policía Nacional”.

“Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad”, señaló, por su parte, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

El capturado permanece bajo custodia de la Policía, que inició los trámites para presentarlo ante un juez de control de garantías. Se desconoce si el hombre tiene nexos con organizaciones criminales.

Temas recomendados

Secuestro
Policía
Interpol
captura
Homicidio
Migración Colombia
Delitos
Deportación
Noticias Aeropuerto Internacional El Dorado
Colombia
Bogotá
Aeropuerto ElDorado
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida