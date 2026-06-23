CNE confirma que no hubo reclamaciones en votación de segunda vuelta en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que no se presentaron reclamaciones durante el proceso de escrutinio de las votaciones en el exterior correspondiente a la segunda vuelta presidencial. Según la autoridad electoral, la revisión de los resultados en los consulados colombianos se llevó a cabo sin objeciones por parte de los testigos, las campañas o el Ministerio Público, lo que permitió cerrar esta etapa del conteo sin controversias. Durante la sesión de escrutinio, una vez leídos los resultados consolidados, la mesa consultó formalmente si existían reclamaciones sobre el proceso en el exterior. Ante la pregunta, el Ministerio Público respondió que no había observaciones, confirmando así la normalidad del procedimiento.

En los resultados oficiales, el presidente electo Abelardo De la Espriella obtuvo 390.974 votos, mientras que el senador Iván Cepeda alcanzó 213.131 sufragios, para una diferencia de 177.843 votos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El consolidado también registró 613.059 votos válidos, además de 8.954 votos en blanco, 908 votos nulos y 143 no marcados, para un total general de 614.110 sufragios depositados en los consulados. Con este resultado, el proceso de escrutinio en el exterior avanza hacia su cierre sin incidentes reportados, mientras el CNE continúa con la consolidación general de la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo es el escrutinio de la segunda vuelta presidencial?