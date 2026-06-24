CNE certifica a Abelardo como presidente electo mientras Cepeda acepta derrota y anuncia oposición

Tres días después de la elección de segunda vuelta, se conoció este miércoles el acta final de verificación del escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los resultados arrojaron que Abelardo de la Espriella oficialmente obtuvo 12.960.166 votos, con esto ya se determina oficialmente que quedó electo presidente de Colombia. En cambio, Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, alcanzó 12.708.312 votos, una diferencia de poco más de 251.000 sufragios, que lo dejó en el segundo lugar; representa también, sin duda, una votación bastante alta. En términos cuantitativos, la diferencia representa una brecha mínima: preconteo y escrutinio coinciden un 99.97%. En cuanto a la diferencia entre las cifras del preconteo y del escrutinio, Cepeda bajó 400 votos y Abelardo subió 624. Justamente, el anuncio formal del ente electoral llega luego de que el día de hoy el excandidato Iván Cepeda, y quien ahora tendría oficialmente una curul en el Senado, aceptara su derrota tras días insistiendo en que presentaría miles de reclamos electorales, los cuales no fueron los más de 50 mil que anunció en una rueda de prensa, sino que solo fueron más de 3.000.

¿Qué dijo Cepeda?

En un discurso que Cepeda dio este lunes, el excandidato del Pacto Histórico aseguró que decidió “aceptar el resultado que surge de dicho proceso (el escrutinio)” y aceptó, finalmente, que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. “Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática”, aseguró Cepeda. También confirmó que “hechas estas precisiones, ha llegado entonces el momento de afirmar que asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza el papel que las circunstancias nos demandan”. Ahora el candidato del Pacto asumirá una curul en el Senado tras quedar en el segundo lugar. En el mismo sentido, Aida Quilcué llegará a la Cámara de Representantes como lo ordena el estatuto de la oposición. Ante esta facultad de libre aceptación, Cepeda afirmó que llegó el momento de asumir con total firmeza este nuevo papel, advirtiendo que ejercerá una oposición total al Gobierno entrante e incluso promoverá la desobediencia cuando considere que están en juego los derechos del pueblo. “Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”, dijo. Si bien aceptó el resultado que arrojaron las urnas y que establecieron que De la Espriella es el nuevo presidente de Colombia, dejó claro que su aceptación de la derrota no implica cerrar el debate sobre lo que, a su juicio, fueron irregularidades durante la campaña. “Sin embargo, aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, dijo. Y reafirmó que “durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de los Estados Unidos y, en especial, las del presidente Donald Trump”. Incluso, habló de recomendaciones al nuevo presidente. Una de ellas, siendo por ejemplo, que no tome ninguna política de recorte fiscal que modifique algunas de las decisiones tomadas por Petro, porque tendrían consecuencias. Además, el senador anunció que iniciará una nueva gira por todo el país de la mano de la bancada progresista para ejercer su oposición, mantenerse en movilización y cuestionar las decisiones del nuevo mandatario, porque “hoy somos media Colombia contada en las urnas, somos una parte fundamental de la nación. Somos una fuerza política, social y cultural presente en cada rincón del país”.

Abelardo le respondió

En cuanto al ahora presidente electo, hoy recibirá junto a su vicepresidente, Juan Manuel Restrepo, la acreditación en Corferias en Bogotá, que los certifica como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026-2030. A través de un comunicado de prensa, De la Espriella aseguró que tomaba nota de todo lo que dijo el senador del Pacto Histórico y que desde este momento entiende que debe gobernar para todo el país, y no solo para quienes lo votaron. “Será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución, la ley y el respeto por las instituciones democráticas”, se lee en el documento.