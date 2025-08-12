¿Qué implica que Qatar sea la posible sede de los diálogos del Gobierno con el Clan del Golfo?

El presidente Gustavo Petro volvió a apostarle a un proceso de diálogo con el Clan del Golfo y se sabe que los diálogos ocurren fuera del país. Pues bien, el país que estaría sirviendo de sede sería Qatar, un punto que no es nuevo en las conversaciones y que funciona como lugar estratégico.

“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista. La condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama socio jurídico no depende tanto de mí, se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad”, dijo el presidente Petro el pasado viernes.

Desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, dirigida por Otty Patiño, no han confirmado oficalmente cuál es el país sede de esta nueva fase de diálogos.

Sin embargo, se sabe que Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en este tablero de paz, ha viajado en varias ocasiones a Qatar para adelantar los preparativos de la instalación de la mesa de conversación.

El presidente Petro, en todo caso, advirtió que la condiciones del diálogo estarán sujetas de la aprobación del marco jurídico que presentó Eduardo Montealegre, mnistro de Justicia, al Congreso.

Los acercamientos entre Petro y la organización narcotraficante comenzaron en 2022, durante la campaña presidencial, cuando delegados del hoy jefe de Estado visitaron varias cárceles para exponer su proyecto de “paz total”.

Aunque en principio se acordó una tregua, los acercamientos se suspendieron a principios de 2023, cuando el cartel instigó un violento paro minero en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.

Desde entonces se han dado reuniones esporádicas entre representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la cúpula del Clan del Golfo, en medio de acciones violentas de lado y lado.

El Clan del Golfo es la mayor estructura criminal del país con presencia en 392 municipios de Colombia, según Human Rights Watch. Estos ilegales controlan todas las cadenas del narcotráfico y tienen otros negocios ilícitos como la minería ilegal, la tala de madera, el tráfico de migrantes y hasta el lavado de activos.