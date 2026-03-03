La nueva marca china de vehículos eléctricos que abre sus vitrinas en Medellín

Una nueva marca de vehículos eléctricos abrió sus puertas en Medellín. Se trata de la marca de lujo Voyah, que inauguró su primer punto de exhibición en el centro comercial El Tesoro. Su apuesta es vender al menos 100 unidades este año en la ciudad. Y no es para menos; contar con una vitrina en Medellín para los concesionarios de vehículos eléctricos se ha convertido en casi una obligación. Los consumidores de la capital antioqueña y del Valle de Aburrá compraron 3.770 de los 19.724 vehículos eléctricos nuevos que se matricularon en Colombia. Dicho de otra forma, casi 20 de cada 100 se vendieron en esta ciudad. Medellín se consolida así en eje de la estrategia de expansión nacional de la marca, representada en Colombia por Gezpomotor. “Medellín es una ciudad clave por la alta demanda de vehículos de nuevas energías y el interés creciente del público por este tipo de tecnologías”, afirmó Santiago Álvarez, gerente comercial de Gezpomotor. Entérese: En febrero se vendieron 25.548 carros nuevos en Colombia: estas son las cinco marcas más compradas Voyah proyecta cerrar 2026 con al menos dos puntos de venta en Medellín y superar las 100 unidades comercializadas en su primer año de operación en la ciudad, como parte de un plan que contempla un crecimiento superior al 300% en ventas a nivel nacional. Solo en Medellín, la marca espera invertir unos $6.000 millones y culminar el 2026 con tres concesionarios en funcionamiento, por lo que sigue adelantando negociaciones para su expansión.

¿Qué modelo impulsa la expansión en Antioquia?

El desembarco en Medellín inicia con el lanzamiento del Voyah Courage modelo 2027, una actualización del SUV eléctrico que ya se vende en el país y que incorpora mejoras en diseño, equipamiento y experiencia de usuario, con autonomías que superan los 600 kilómetros. En el segundo trimestre del año está prevista la llegada del Voyah Free 318, un híbrido con más de 200 kilómetros de autonomía eléctrica, ampliando el portafolio de SUVs electrificados de lujo en Colombia. Según la compañía, el objetivo es consolidar el segmento premium eléctrico en Medellín, un mercado que actualmente ronda las 400 unidades anuales y que la marca espera duplicar en los próximos años.

El SUV Voyah Courage 2027, modelo con autonomía superior a 600 kilómetros que lidera la apuesta de la marca en el mercado premium eléctrico de Medellín. FOTO CORTESÍA VOYAH.

Aunque la estrategia arranca en Medellín, la meta es nacional. En menos de tres meses de operación en Colombia, la marca asegura haber vendido 140 unidades, actualmente en proceso de matrícula, y proyecta cerrar 2026 con 400 matriculaciones en el país. Cada vehículo tiene un precio cercano a 165 millones de pesos, lo que implica un mercado potencial de alrededor de 50.000 millones de pesos este año si se cumple la meta de ventas.

A nivel nacional, la compañía prevé cerrar el año con al menos 20 puntos de venta, con expansión hacia Cali, el Eje Cafetero, Bucaramanga y la Costa Caribe. Cada vitrina puede requerir inversiones cercanas a 2.000 millones de pesos, dado que el modelo de negocio para eléctricos demanda menor infraestructura de servicio que los vehículos a combustión.

¿Qué respalda la propuesta de valor?

Voyah es fabricada y ensamblada en China por Dongfeng Motor Corporation, un grupo con más de 50 años de trayectoria en la industria automotriz y experiencia ensamblando para marcas como Nissan, Honda y Peugeot. La propuesta tecnológica integra un sistema operativo desarrollado por Huawei, mientras que el diseño estuvo a cargo de Italdesign, estudio reconocido por trabajar con firmas como Bugatti y Maserati. Le puede interesar: ¿Por qué todos están comprando carro? Créditos marcaron récord de $1,19 billones en enero En Colombia, la marca compite en el segmento semipremium eléctrico, donde actualmente participan Voyah y Zeekr. La diferenciación, según la empresa, está en el nivel de equipamiento, seguridad y acabados, con siete airbags, nivel 2 de asistencia a la conducción, control crucero adaptativo, centrado de carril y frenado autónomo de emergencia.

Autonomía real y retos de infraestructura