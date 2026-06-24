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“Juguemos a los congelados”: la escandalosa revelación sobre las negaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

Una investigación de Noticias Caracol reveló audios en los que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, presuntamente ofrece beneficios al Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.

  • Danilo Rueda, excomisionado de paz, supuestamente fijó algunos beneficios a favor del Clan del Golfo o AGC. Foto: Carlos Velásquez
    Danilo Rueda, excomisionado de paz, supuestamente fijó algunos beneficios a favor del Clan del Golfo o AGC. Foto: Carlos Velásquez
El Colombiano
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hace 1 hora
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En una reveladora investigación, Noticias Caracol informó en la mañana de este miércoles que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, habría negociado con emisarios del Clan del Golfo una serie de beneficios para esa organización criminal en el marco de la política de paz total del Gobierno.

Según el informe, sustentado en grabaciones de audio, Rueda sostuvo reuniones con dos emisarios del grupo armado y dos abogados vinculados al Clan del Golfo, durante las cuales se habría comprometido a gestionar medidas favorables para la organización.

En uno de los audios revelados, se escucha al exfuncionario afirmar: “Juguemos a los congelados”, expresión con la que, presuntamente, planteó la estrategia a seguir.

De acuerdo con la denuncia divulgada por Noticias Caracol, Rueda también les habría asegurado a los delegados que se adelantaría una “purga” en las Fuerzas Militares, además del cese de los bombardeos y la suspensión de las extradiciones contra integrantes de esa estructura criminal.

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