“No me pongan más una lápida”: los chats entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez y la exministra Buitrago

Rodríguez, sin embargo, negó en una extensa entrevista a W Radio que Tovar fuera su “cuota” y dijo que el nombramiento fue decisión del presidente: “Es directamente el presidente que me dice ‘yo necesito a Marcela en la dirección de drogas’. Y lo que yo hago es transmitirle esa información a la señora ministra. Ella se molesta por ese requerimiento y dice que el señor presidente no le ha solicitado ese nombramiento”. Pero la molestia va más allá.

Una vez se conocen las denuncias de Buitrago, la directora del Dapre le escribió: “Yo no hago presiones indebidas (...) no me pongan más una lápida exponiéndome en medios con cosas completamente falsas”. También le dijo, en referencia al presidente Petro, que “la agenda de él es muy cambiante y desde lo que pude facilité esos espacios de diálogo”. Esto, porque Buitrago expuso que desde hace por lo menos tres meses solo había podido hablar una vez con el jefe de Estado y que de hecho no tenía su número de celular, algo que también han manifestado otros funcionarios del Gobierno.

En la entrevista con ese medio, Rodríguez habló de su cercanía con el ministro Benedetti, señalando que ha tenido un contacto “más directo y fluido” debido a su rol como jefe de Despacho Presidencial: “He aprendido a valorar y apreciar ese hombre que de pronto no es tan bien visto en algunas instancias”.