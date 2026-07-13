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Charles Chapman respondió tras salir del equipo de Abelardo: “Nunca hablé en nombre del presidente electo”

Charles Chapman negó haber anunciado cambios sobre el trabajo por horas y aseguró que nunca actuó como vocero del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

  • Charles Chapman respondió tras ser apartado del equipo de empalme. FOTO: Tomada de redes
    Charles Chapman respondió tras ser apartado del equipo de empalme. FOTO: Tomada de redes
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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El abogado Charles Chapman, quien hasta hace pocas horas integraba el equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, publicó una carta en la que explicó su versión sobre la controversia que terminó con su salida de ese grupo de trabajo.

En el documento, Chapman negó haber anunciado que la nueva administración expedirá un decreto para reglamentar el trabajo por horas y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto durante una entrevista concedida en el marco de un evento académico.

“En ningún momento asumí la vocería del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme”, afirmó.

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“Nunca anuncié un decreto sobre trabajo por horas”

El abogado sostuvo que nunca habló en representación del presidente electo ni tenía autorización para hacerlo. En su carta explicó que siempre dejó claro al medio que lo entrevistó que no actuaba como vocero del nuevo Gobierno.

“En ningún momento asumí la vocería del Presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme. Nunca tuve esa responsabilidad y siempre fui claro con el medio de comunicación Valora Analitik sobre ese particular. Tampoco afirmé que el nuevo Gobierno fuera a expedir un decreto para reglamentar el trabajo por horas”, señaló.

La aclaración llega luego de que se generara una fuerte polémica por la interpretación de sus declaraciones sobre la aplicación de la reciente reforma laboral.

Chapman asegura que fue sacado de contexto

Según explicó, la entrevista fue realizada durante un congreso académico en el que participó como panelista y no tenía relación con las funciones que desempeñaba dentro del proceso de empalme.

El abogado afirmó que, cuando conoció la publicación, advirtió que algunos titulares y afirmaciones no correspondían a lo que realmente expresó. “La entrevista se concedió en el contexto de un congreso académico en el que participé como panelista y que no guarda relación con mis actividades en el proceso de empalme”.

Añadió que solicitó la corrección de la información y que el periodista reconoció los errores. “Cuando conocí la publicación, advertí que algunos titulares y afirmaciones no reflejaban lo expresado y solicitamos su corrección. El periodista se excusó y manifestó que haría los ajustes correspondientes. Cuento con los registros del chat en los que reconoce dichos errores”.

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La discusión giró sobre la reforma laboral vigente

Chapman insistió en que sus comentarios tuvieron un carácter exclusivamente jurídico y se limitaron a explicar el alcance de la reforma laboral ya aprobada.

Según indicó, la norma vigente ya contempla mecanismos para cotizar a la seguridad social por tiempo parcial. “Lo que expliqué fue un asunto estrictamente jurídico: la reforma laboral vigente incorporó la posibilidad de cotizar por tiempo parcial, figura que comprende modalidades como semanas, días u horas”.

Por esa razón, rechazó que se atribuyera al gobierno electo una decisión que, según él, ya hace parte del ordenamiento jurídico.

“Por ello, resulta improcedente atribuir al nuevo Gobierno una disposición ya existente, como malintencionadamente lo hacen desde el gobierno saliente”.

Charles Chapman.
Charles Chapman.

El abogado reiteró que nunca presentó sus opiniones como una política pública de la administración que asumirá el próximo 7 de agosto.

En ese sentido, explicó que simplemente expuso su interpretación sobre una norma ya vigente. “Esa fue mi interpretación del contenido de una norma ya aprobada, no un anuncio de decisiones futuras del Gobierno electo ni el ejercicio de su vocería”.

La precisión busca cerrar la controversia que se generó tras la publicación de la entrevista y que terminó con su salida del equipo de empalme.

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Pese a haber sido apartado del proceso, Chapman aseguró que recibe la decisión con tranquilidad y agradeció la oportunidad de haber participado de manera voluntaria en la etapa de transición entre gobiernos.

“Con la misma tranquilidad con la que acepté el encargo ad honorem de participar en el proceso de empalme, recibo la decisión del Gobierno electo de apartarme de esa labor”. También manifestó su respeto por las determinaciones adoptadas por el presidente electo.

“Agradezco la oportunidad que tuve de contribuir, de manera desinteresada, en esa etapa de transición y reitero mi respeto por las decisiones adoptadas”.

La carta fue acompañada por un breve mensaje publicado en sus redes sociales, con el que dio por concluida la controversia. “Tema cerrado, no daremos más declaraciones al respecto”.

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