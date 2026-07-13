Charles Chapman respondió tras salir del equipo de Abelardo: “Nunca hablé en nombre del presidente electo”

El abogado Charles Chapman, quien hasta hace pocas horas integraba el equipo de empalme del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, publicó una carta en la que explicó su versión sobre la controversia que terminó con su salida de ese grupo de trabajo.
En el documento, Chapman negó haber anunciado que la nueva administración expedirá un decreto para reglamentar el trabajo por horas y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto durante una entrevista concedida en el marco de un evento académico.
“En ningún momento asumí la vocería del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo de empalme”, afirmó.