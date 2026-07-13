Vías cerradas por fuertes lluvias en Arauca, Casanare y Boyacá, pérdidas ya superan los $300 millones

En el último fin de semana diversos gremios han alertado para la situación de inundaciones en Casanare y Arauca, lo cual ya ha impactado al sector agro de la región. Pero su afectación ya se ha traslado al sector transporte, con diversos cierres viales en corredores que conectan a Yopal, Arauca y Boyacá, los cuales ya dejan pérdidas superiores a $300 millones. Así lo informó la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, Aditt, que también aseguró que la emergencia invernal afecta la movilidad de 2.500 pasajeros al día, y ya comienza a impactar el abastecimiento de bienes esenciales en estas regiones. Puede leer: Graves inundaciones golpean a Casanare, hay más de 4.200 familias damnificadas

Este escenario vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la infraestructura vial en buena parte del oriente del país, ya que las inundaciones y los cierres de corredores han restringido la conectividad en zonas donde las vías terciarias y los puentes continúan siendo los eslabones más frágiles de la red de transporte, una problemática que, según el gremio, se repite con cada temporada de lluvias. Esta situación ha reducido la capacidad de operación en una región donde el transporte terrestre sigue siendo el principal medio de conexión entre municipios y centros urbanos. Entérese: Ideam advierte aumento de lluvias en Colombia durante esta semana y da recomendaciones por riesgo de deslizamientos Desde el gremio de transporte señalaron que “esta crítica situación vuelve a poner en evidencia el rezago histórico de la infraestructura de transporte en las regiones, especialmente en las zonas rurales, donde las vías terciarias y los puentes continúan siendo los puntos más vulnerables de la red vial”. Aditt también advirtió que la interrupción de los corredores también está afectando el abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y otros bienes esenciales para las comunidades que dependen de estas rutas para mantener el flujo de mercancías y servicios.

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) alertó sobre la grave emergencia invernal que afecta a Casanare y Arauca, donde el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare ha inundado miles de hectáreas de arroz próximas a cosecha, además de causar daños en infraestructura agrícola y vial. El gremio solicitó una evaluación inmediata de las pérdidas y la activación de ayudas financieras para los productores, así como el envío de maquinaria para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias. Conozca más: Ungrd amplió comedores para atender a 200 damnificados por ola invernal en Urabá Según el registro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, hay 13 municipios afectados por la emergencia, 3.632 familias damnificadas y 51 vías bloqueadas o destruidas. “El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia también reporta afectaciones en Boyacá, Norte de Santander y Arauca producto de emergencias asociadas a inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y avenidas torrenciales”.