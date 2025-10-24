Exdirector seccional de la Fiscalía del Norte de Santander fue imputado por cargos de abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a su exdirector seccional, César Rojas Arias, por su presunta responsabilidad en delitos de violencia sexual cometidos contra una funcionaria que trabajaba bajo su subordinación en Norte de Santander.

Según la investigación, el exfuncionario habría aprovechado su posición de poder para acosar y someter a la víctima durante casi nueve meses, valiéndose de su cargo para ejercer presión.

El ente acusador señaló que el exservidor amenazaba a la mujer con traslados y posibles retaliaciones laborales si no accedía a sus exigencias de tipo sexual.

Los hechos, que se habrían presentado en diferentes momentos y contextos asociados al ejercicio de sus funciones, configuran un presunto patrón de abuso sexual sistemático dentro de la institución.

Más información: Cárcel de menores para el adolescente que habría ordenado el asesinato de su abuela y de su tía en Envigado.

En desarrollo del proceso, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.