Cepeda aceptó preconteo, dice que esperará el escrutinio, pero ya habla en plan de oposición

Aunque el resultado parecía encaminado desde la primera vuelta, las remontadas siempre son una posibilidad en la política. Esta vez no ocurrió: Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no consiguió cambiar la tendencia y perdió la elección. Por más que la campaña intentó remontar, en estas dos últimas semanas, por medio de estrategias en redes, en movimientos particulares en las ciudades y, matizando ciertos mensajes del oficialismo –que dejó atrás la búsqueda de firmas para una constituyente–, no lo logró. El candidato, señalado como el outsider de estas elecciones, Abelardo de la Espriella, consiguió ganarle al heredero político de Petro. Ni los más de 100 ‘tarimazos’ que dio Cepeda le alcanzaron para aunar los votos que le faltaban para declararse campeón de estas elecciones.

Así tomó los resultados Cepeda

Bogotá no acostumbra a estar soleada, pero ayer, desde muy temprano, el sol tiñó toda la ciudad. En medio de una jornada pacífica en la capital, donde más de cuatro millones de colombianos se dieron cita en las urnas, el candidato del petrismo quedó victorioso. En Bogotá, Cepeda le ganó al abogado, con una diferencia de más de 250.000 votos, y sus seguidores lo esperaron por horas hasta que llegó al recinto de eventos del Royal Center, en la localidad de Chapinero, pleno corazón de la capital, para dar un discurso agridulce, porque por más que ganara en la capital, eso no le alcanzó para proclamarse victorioso en todo el país. Hasta las 6:30 p. m. lo esperaron sus simpatizantes en el lugar. Mientras llegó, en el recinto se escuchaban mensajes de ánimo. Es más, desde tarima, quienes animaron el evento aseguraron que hasta que no se diera el escrutinio, no se declaraban ni ganadores ni derrotados. Antes de que se subiera al escenario el senador Iván Cepeda, esta se llenó de sus aliados políticos más cercanos, quienes además fueron apoyos acérrimos en su campaña. Desfilaron desde Gustavo Bolívar, la exministra de Ambiente Susana Muhamad, la senadora María José Pizarro, su fórmula vicepresidencial Aída Quilqué y, no faltó su esposa, Pilar Rueda. “Queridas compañeras y queridos compañeros, compatriotas, nuestro más sincero, profundo y afectuoso reconocimiento y gratitud a los 12,7 millones de colombianos y colombianas que, con su respaldo y apoyo en las urnas, consolidan nuestra convicción de que el cambio social, democrático y profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia”, fueron las primeras palabras de Cepeda, quien llegó, con un semblante propio de su carácter —diferente al que tuvo en primera vuelta— de serenidad. Como era de esperarse, dijo que, si bien reconocían el preconteo, también lo tomaban como “un dato que es aún no oficial ni vinculante”. Confirmó que solo “una vez se produzca el resultado final del escrutinio y se conozca su consolidado definitivo, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”. Pero dejó un halo importante de cuestionamiento a los resultados; el senador aseguró que su campaña iniciará acciones para controvertir parte del preconteo. “Conocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país”, afirmó. En apartes de su discurso dejó entrever como si se viera ya en la oposición. Advirtió, por ejemplo, que no iba a permitir que retrocedieran las conquistas sociales, invocando “la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política”.

El mensaje contrario de Petro

Una mirada completamente diferente fue la que tuvo el presidente Gustavo Petro, quien desde hace meses venía vaticinando su posición: desconocer los resultados. En un mensaje que publicó en su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que “con los mismos datos de la Registraduría, el resultado de preconteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No se puede proclamar ningún presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces”.

La negativa del jefe de Estado para reconocer los resultados electorales no es ninguna novedad. El mismo patrón de comportamiento ya se había manifestado en la primera vuelta, cuando también se decidió desconocer los resultados bajo argumentos similares: incongruencias en los formularios E-14 . Esta actitud de Petro muestra que no solo tiene una actitud subversiva y contestataria, sino que también deja ver que no es espontánea y responde a una estrategia deliberada de deslegitimación del proceso democrático. Ahora, lo paradójico del caso es que múltiples entidades del Estado colombiano, con funciones de control y vigilancia, se pronunciaron en primera vuelta de manera contundente, descartando cualquier irregularidad. La Procuraduría General, la Contraloría y la Registraduría Nacional del Estado Civil —organismos con competencia para supervisar los procesos electorales en Colombia— coincidieron en señalar que no existió ese “supuesto” fraude. A esto se suma el respaldo que llegó desde la comunidad internacional. Tanto la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como el comité de vigilancia de la OEA, organismos con amplia experiencia y credibilidad en la supervisión de procesos democráticos en todo el mundo, corroboraron la transparencia de los comicios en primera vuelta.

Todo encaja en el discurso que ha tenido el presidente Gustavo Petro, y en segunda vuelta, actuó de la misma manera. Es más, en un mensaje posterior que publicó en sus redes, aseguró que “ojalá los escrutinios encuentren la verdad. Mi votación fue superada por Cepeda en esta ocasión. Por tanto, el proyecto de justicia social ha atraído a más de un millón de nuevas personas. Es producto de los hechos presentados y de nuestros errores”, dijo. Y vaticinó lo que viene ahora para él. “En poco más de un mes termina el mandato y paso a actividades que dejé de hacer y a reconstruirme un poco, solo me manifestaré de vez en vez en estas redes, en donde ya soy censurado, y defenderé mi vida completamente amenazada”, confirmó.