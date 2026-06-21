Cepeda aceptó preconteo, dice que esperará el escrutinio, pero ya habla en plan de oposición

Aunque el resultado parecía encaminado desde la primera vuelta, las remontadas siempre son una posibilidad en la política. Esta vez no ocurrió: Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, no consiguió cambiar la tendencia y perdió la elección.
Por más que la campaña intentó remontar, en estas dos últimas semanas, por medio de estrategias en redes, en movimientos particulares en las ciudades y, matizando ciertos mensajes del oficialismo –que dejó atrás la búsqueda de firmas para una constituyente–, no lo logró.
El candidato, señalado como el outsider de estas elecciones, Abelardo de la Espriella, consiguió ganarle al heredero político de Petro. Ni los más de 100 ‘tarimazos’ que dio Cepeda le alcanzaron para aunar los votos que le faltaban para declararse campeón de estas elecciones.