Esto después de que una investigación de Noticias Caracol diera a conocer la noche del domingo que la ausencia de Colombia en esta sesión, que el Gobierno de Gustavo Petro había justificado porque aún no estaban acreditados ante la OEA, se debió realmente a una decisión deliberada.

“Se ocultó” información

Según Noticias Caracol, dos días después de esa reunión, el embajador colombiano designado ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, aseguró que su nombramiento no era oficial, por lo que no había asumido y por lo tanto no tenía aún injerencia en las decisiones de la embajada.

Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición que este noticiero presentó, el viceministro encargado de asuntos multilaterales, Juan José Quintana, confesó que habían transmitido órdenes de que no hubiera representación de Colombia en esa reunión.

Y además, que Leyva estaba enterado y que la decisión que se tomó “fue debidamente consultada con el ministro de Relaciones Exteriores”, y se determinó por “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, según lo respondido en este derecho de petición.