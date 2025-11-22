x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Centro Democrático definió nueva fecha para elegir a su candidato presidencial, ¿el que diga Uribe?

El partido aplazó nuevamente la proclamación de su candidato presidencial y fijó fecha límite para el próximo diciembre.

  • Director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, dio una nueva fecha para conocer los aspirantes a la Presidencia. FOTO: Colprensa
    Director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, dio una nueva fecha para conocer los aspirantes a la Presidencia. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El Centro Democrático volvió a mover la fecha para anunciar a su candidato o candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026.

El director nacional del partido, Gabriel Vallejo, confirmó este viernes que la colectividad definirá su decisión “antes del 15 de diciembre de 2025”, en medio de la crisis interna, sin que el principal partido de oposición logre unificar postura.

Puede leer: AtlasIntel en medio de la pelotera: cómo una encuestadora internacional terminó envuelta en la pelea del uribismo

Vallejo aseguró que el partido “está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas cómo vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”, dijo en X.

Aún persiste la duda sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones se concretará el proceso para definir quién o quiénes llevarán las batutas del uribismo para la consulta interpartidista de marzo próximo.

¿Quiénes siguen en la carrera presidencial del uribismo?

La carrera presidencial del partido se disputa entre cuatro figuras fuertes del uribismo: las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay.

El anuncio inicial, hecho el 14 de octubre, prometía que el candidato sería revelado el 28 de noviembre de 2025.

Sin embargo, la renuncia del senador Andrés Guerra el 14 de noviembre a su precandidatura presidencial se sumó a las advertencias de Miguel Uribe Londoño, quien exigió “reglas claras” del proceso.

Lea también: Uribe acusa a Petro de poner en riesgo a Paloma Valencia, como a Miguel Uribe: “Incitan a bandidos a que le hagan daño”

La colectividad había explicado que seleccionaría “el (los) candidato(s) que participará(n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026. Para la escogencia de su candidato(s), el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos”.

“Las reglas han sido claras, socializadas y nuestro compromiso siempre ha sido con una competencia leal, un proceso impecable y una elección que represente la voluntad de la ciudadanía y la unidad del partido. El Centro Democrático ha actuado siempre con rigor, transparencia y estricto apego a la ética en todos sus procesos internos”, aseguró la dirección del partido.

De momento no hay decisión del candidato presidencial por la oposición para las elecciones del 2026, no se desvela ningún nombre y el tiempo corre para las decisiones definitivas para el Centro Democrático de la mano del expresidente Álvaro Uribe.

Lea también: Pelotera en el uribismo por encuestadora para elegir candidato

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Centro Democrático aplazó nuevamente la elección de su candidato?
Por desacuerdos internos sobre el método, renuncias recientes y solicitudes de reglas claras, lo que obligó al partido a extender el plazo hasta diciembre de 2025.
¿Cuándo debe inscribirse el candidato del uribismo para la consulta de marzo de 2026?
La fecha límite de inscripción ante la Registraduría es el 6 de febrero de 2026, por lo que el partido debe definir rápido su fórmula.
¿Quiénes son los precandidatos del Centro Democrático para 2026?
María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño siguen en contienda tras la salida de Andrés Guerra.

Temas recomendados

Política
Elecciones
Partidos políticos
Centro Democrático
Candidatos
Elecciones 2026
conflicto
Colombia
Paola Andrea Holguín Moreno
Álvaro Uribe Vélez
Paloma Valencia
María Fernanda Cabal
Miguel Uribe Londoño
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida