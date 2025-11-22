Centro Democrático definió nueva fecha para elegir a su candidato presidencial, ¿el que diga Uribe?

El Centro Democrático volvió a mover la fecha para anunciar a su candidato o candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. El director nacional del partido, Gabriel Vallejo, confirmó este viernes que la colectividad definirá su decisión “antes del 15 de diciembre de 2025”, en medio de la crisis interna, sin que el principal partido de oposición logre unificar postura. Puede leer: AtlasIntel en medio de la pelotera: cómo una encuestadora internacional terminó envuelta en la pelea del uribismo Vallejo aseguró que el partido “está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas cómo vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”, dijo en X.

Aún persiste la duda sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones se concretará el proceso para definir quién o quiénes llevarán las batutas del uribismo para la consulta interpartidista de marzo próximo.

¿Quiénes siguen en la carrera presidencial del uribismo?

“Las reglas han sido claras, socializadas y nuestro compromiso siempre ha sido con una competencia leal, un proceso impecable y una elección que represente la voluntad de la ciudadanía y la unidad del partido. El Centro Democrático ha actuado siempre con rigor, transparencia y estricto apego a la ética en todos sus procesos internos”, aseguró la dirección del partido. De momento no hay decisión del candidato presidencial por la oposición para las elecciones del 2026, no se desvela ningún nombre y el tiempo corre para las decisiones definitivas para el Centro Democrático de la mano del expresidente Álvaro Uribe. Lea también: Pelotera en el uribismo por encuestadora para elegir candidato Bloque de preguntas y respuestas