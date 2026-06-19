Comisión Colombiana de Juristas respalda llamado a indagatoria a Uribe

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) respaldó el llamado a indagatoria realizado por la Fiscalía General de la Nación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de una investigación formal que busca establecer su presunta participación en hechos relacionados con la conformación y actuación de una estructura paramilitar en Antioquia, las masacres de El Aro y La Granja en Ituango, la masacre de San Roque y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurridos durante la década de 1990 cuando Uribe ejercía como gobernador del departamento.

La organización sostuvo que la decisión judicial representa una expectativa para las víctimas en su búsqueda de esclarecimiento de los hechos y manifestó: “Este llamado constituye un avance significativo en la lucha contra la impunidad y una esperanza para que las víctimas puedan obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición frente a estos graves hechos”. Por su parte, los representantes jurídicos de la familia de Valle Jaramillo recordaron que la Corte Suprema de Justicia reconoció en 2018 como crímenes de lesa humanidad varios de los hechos que hacen parte de este expediente. También señalaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos relacionadas con las masacres de Ituango en una sentencia de 2006 y, posteriormente, por el asesinato de Valle Jaramillo en una decisión de 2008.

Fiscalía investiga hechos relacionados con masacres, paramilitarismo y el caso de Jesús María Valle

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación se adelanta por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado. La entidad informó que “La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y la Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia”. La Fiscalía sostiene que Uribe es investigado por “presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época”.

Los hechos que hacen parte de la investigación incluyen la masacre de La Granja, registrada el 11 de junio de 1996 en una zona rural del municipio de Ituango, Antioquia; la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997 en otra vereda del mismo municipio y atribuida a grupos paramilitares; y el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998, luego de que denunciara públicamente una presunta omisión de las autoridades departamentales frente a la actuación de grupos paramilitares.

El proceso incluye las masacres de La Granja, El Aro y el caso de Jesús María Valle. FOTO: Xinhua / Andrés Moreno.

El expresidente Álvaro Uribe confirmó la notificación del llamado a indagatoria mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. “De mis abogados: Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja, José María Valle y Guacharacas”, escribió. También cuestionó la oportunidad en la que se produjo la diligencia judicial y manifestó: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”. En un segundo pronunciamiento, Uribe se refirió a la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, y aseguró: “La señora Fiscal, exintegrante de la JEP, donde hasta hace poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”. Además, añadió: “Injusticia de clara presión política”.

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