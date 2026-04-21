Cayó red vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación que enviaba droga en encomiendas: cinco extraditables capturados

Cinco presuntos integrantes de una red narcotraficante fueron capturados este martes 21 de abril en Colombia, requeridos por una corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos. Le puede interesar: Video | Disidencias de las Farc usan escuelas rurales para adoctrinar niños en Nariño Las capturas se realizaron en Bogotá y en municipios del Valle del Cauca como Cali, Palmira y Jamundí. Los señalados fueron identificados como Johan Alberto Gutiérrez Alonso, alias ‘Gordo’; Diego Alonso Gómez, alias ‘Godie’; Santiago Jaramillo Cortés, alias ‘Góngora’; Edinson Castillo González y Sergio Darío Corredor Henao.

Algunos de los bienes incautados por las autoridades. FOTO: Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la investigación, esta estructura estaría dedicada al envío de cocaína a destinos internacionales mediante encomiendas, utilizando terminales aéreas de carga en Bogotá y Cali. Además, mantenía presuntos vínculos con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Las autoridades indicaron que Gutiérrez Alonso, señalado como cabecilla, se encargaría de coordinar la salida de los cargamentos y de gestionar mecanismos para ocultar las ganancias ilícitas, entre ellos el uso de criptoactivos y la creación de empresas en sectores como el automotriz e inmobiliario.

Los demás capturados, según la Fiscalía, tendrían roles asociados al lavado de activos, la conversión de dinero mediante monedas virtuales y el movimiento de recursos a través de distintas maniobras comerciales. En el mismo operativo fueron ocupados 27 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, vehículos, sociedades y establecimientos de comercio, que estarían vinculados a las actividades de la red.